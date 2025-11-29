به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شعبانی پیش از ظهر شنبه در گفتوگو با برنامه رادیویی «پرسوجو» با اشاره به عقبماندگی صادرات مرکبات اظهار داشت: صادرات امسال تا این لحظه حدود ۲۰ هزار تن بوده و نسبت به برنامهریزیها عقب هستیم.
وی ادامه داد: افزایش چندبرابری هزینههای تولید و نهادهها و نیز کاهش میزان تولید، مهمترین دلایل این وضعیت است.
وی افزود: در سال گذشته مشتریان خارجی مرکبات ایران را با قیمت مشخصی دریافت میکردند، اما امسال با رشد شدید هزینههای باغداری و نگهداری، ارائه محصول با همان قیمت برای صادرکنندگان ممکن نبود و این مسئله استقبال بازارهای هدف را کاهش داد.
شعبانی با اشاره به همزمانی فصل برداشت در برخی کشورهای همسایه توضیح داد: در شرایط فعلی کشورهای منطقه به دلیل آبوهوای مناسب خودشان در فصل برداشت قرار دارند و قیمت محصولاتشان پایینتر است و همین موضوع رقابت را دشوار کرده است.
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در عین حال نسبت به بهبود شرایط صادرات در هفتههای آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: با نزدیک شدن به شبهای کریسمس، معمولاً تقاضا برای میوه ایرانی افزایش مییابد و پیشبینی ما این است که صادرات به سطح سالهای گذشته نزدیک شود.
وی درباره وضعیت بازار داخلی نیز تأکید کرد: بهدلیل کاهش تولید، اولویت باغداران فعلاً تأمین نیاز بازار داخل است. مرکبات در حال حاضر ارزانترین میوه بازار هستند و همین موضوع باعث میشود قیمت سایر میوهها کنترل شود.
مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: بسیاری از باغداران و ذخیرهسازان در حال انبارداری مرکبات مناسب صادرات هستند تا در زمان اوج تقاضا، یعنی کریسمس و نیز فروردین و اردیبهشت، آنها را روانه بازارهای خارجی کنند. تجربه نشان داده است که پس از تعطیلات زمستانی، تقاضای خوبی از سوی کشورهای هدف مانند روسیه ایجاد میشود.
شعبانی در پایان اظهار داشت: اگرچه کاهش تولید وجود دارد اما انتظار نداریم که نسبت به سال گذشته در صادرات عقبماندگی قابل توجهی رخ دهد و امیدواریم موقعیت ایران در بازارهای هدف حفظ شود.
