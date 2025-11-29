  1. استانها
افزایش هزینه‌های تولید روند صادرات مرکبات را کند کرده است

ساری- مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران بااشاره به روند کند صادرات مرکبات گفت: افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و نهاده‌ها و نیز کاهش میزان تولید، مهم‌ترین دلایل این وضعیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شعبانی پیش از ظهر شنبه در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «پرس‌وجو» با اشاره به عقب‌ماندگی صادرات مرکبات اظهار داشت: صادرات امسال تا این لحظه حدود ۲۰ هزار تن بوده و نسبت به برنامه‌ریزی‌ها عقب هستیم.

وی ادامه داد: افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید و نهاده‌ها و نیز کاهش میزان تولید، مهم‌ترین دلایل این وضعیت است.

وی افزود: در سال گذشته مشتریان خارجی مرکبات ایران را با قیمت مشخصی دریافت می‌کردند، اما امسال با رشد شدید هزینه‌های باغداری و نگهداری، ارائه محصول با همان قیمت برای صادرکنندگان ممکن نبود و این مسئله استقبال بازارهای هدف را کاهش داد.

شعبانی با اشاره به هم‌زمانی فصل برداشت در برخی کشورهای همسایه توضیح داد: در شرایط فعلی کشورهای منطقه به دلیل آب‌وهوای مناسب خودشان در فصل برداشت قرار دارند و قیمت محصولاتشان پایین‌تر است و همین موضوع رقابت را دشوار کرده است.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران در عین حال نسبت به بهبود شرایط صادرات در هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرد و گفت: با نزدیک شدن به شب‌های کریسمس، معمولاً تقاضا برای میوه ایرانی افزایش می‌یابد و پیش‌بینی ما این است که صادرات به سطح سال‌های گذشته نزدیک شود.

وی درباره وضعیت بازار داخلی نیز تأکید کرد: به‌دلیل کاهش تولید، اولویت باغداران فعلاً تأمین نیاز بازار داخل است. مرکبات در حال حاضر ارزان‌ترین میوه بازار هستند و همین موضوع باعث می‌شود قیمت سایر میوه‌ها کنترل شود.

مدیرعامل اتحادیه باغداران مازندران ادامه داد: بسیاری از باغداران و ذخیره‌سازان در حال انبارداری مرکبات مناسب صادرات هستند تا در زمان اوج تقاضا، یعنی کریسمس و نیز فروردین و اردیبهشت، آنها را روانه بازارهای خارجی کنند. تجربه نشان داده است که پس از تعطیلات زمستانی، تقاضای خوبی از سوی کشورهای هدف مانند روسیه ایجاد می‌شود.

شعبانی در پایان اظهار داشت: اگرچه کاهش تولید وجود دارد اما انتظار نداریم که نسبت به سال گذشته در صادرات عقب‌ماندگی قابل توجهی رخ دهد و امیدواریم موقعیت ایران در بازارهای هدف حفظ شود.

