جایزه جهانی ششمین دوره خشت طلایی، به شرکت مترو تهران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، از شهریورماه ۱۴۰۲ که فاز نخست پروژه به روزرسانی و راه اندازی پایانه جدید شرق (موسوم به پردیس مسافری شرق) به شرکت مترو تهران محول شد، طی یک برنامه زمانی فشرده ۹ ماهه، فعالیت‌های متعدد و متنوعی صورت پذیرفت تا این پایانه که مدت‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود، به شکلی متفاوت در مدار بهره برداری قرار گیرد.

آنچه پروژه مذکور را از سایر اقدامات عمرانی مشابه متمایز می‌سازد، تجهیز پردیس مسافری شرق به سیستم‌های هوشمند است که در نوع خود یک حرکت بدیع و نوآورانه در حوزه پایانه‌های بین شهری به شمار می‌آید؛ مانیتورینگ و نظارت کامل تصویری بر فضاهای مختلف داخل و خارج از پایانه، تمهیدات مربوط به تهیه اینترنتی بلیت، اتوماسیون هوشمند کنترل بارهای ورودی و خروجی، اعلام و اطفای حریق به صورت اتوماتیک، به کارگیری سیستم‌های اطلاع رسانی زمان حرکت و همچنین زمان رسیدن اتوبوس‌ها، نصب ویدئو وال‌ها برای اطلاع رسانی به روز در سالن‌های اصلی، سیستم هوشمند پیجینگ و ساعت مرکزی از جمله تمهیداتی است که در زمینه هوشمندسازی پردیس مسافری شرق تهران اندیشیده شده است.

این ابتکارات و نوآوری‌ها باعث شد کمیته داوران ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی تهران، پروژه‌ای که توسط شرکت مترو به سرانجام رسید را برگزیند و آن را در زمره منتخبین این دوره قرار دهد.

البته نوآوری‌های صورت گرفته در معماری داخلی پایانه، پیش بینی فضاهای ویژه، طراحی و اجرای معابر داخلی و محوطه سازی خاص پردیس مسافری شرق، از دیگر ویژگی‌های این مرکز تبادل سفر محسوب می‌شود که در نوع خود منحصر به فرد و خاص است.

این هاب حمل و نقلی که محل تلاقی سفرهای درون شهری و برون شهری است، به صورت هوشمند و در قالب یک پروژه دوستدار خانواده طراحی و اجرا شده و مدنظر قرار گرفتن ملاحظات زیست محیطی و معماری پایدار از جمله ویژگی‌های آن تلقی می‌شود. پردیس مسافری شرق همچنین دارای تصفیه خانه فاضلاب جهت جلوگیری از هدر رفت منابع آب بوده و با رویکرد استفاده از انرژی‌های پاک احداث شده است.