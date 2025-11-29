حسینی:اجرای قانون جهش تولید مسکن بدون زمین ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با ارائه گزارشی از وضعیت جمعیتی و کالبدی استان اظهار کرد: بر اساس سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت گلستان یک‌میلیون و ۸۴۰ هزار نفر بوده که امروز از مرز دو میلیون نفر گذشته است. حدود ۵۴ درصد این جمعیت در شهرها ساکن هستند و بیش از ۲۰ هزار کیلومتر مربع وسعت استان را تشکیل می‌دهد.

حسینی با اشاره به گستره فعالیت‌های این اداره‌کل در حوزه مدیریت شهری افزود: نزدیک به ۱۷ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی داخل محدوده ۳۶ شهر زیر نظر ما قرار دارد. علاوه بر این، ۷۳ هزار هکتار حریم شهرها نیز تحت مدیریت شهرسازی استان است. در مجموع، ۳۷ شهر، ۱۴ شهرستان و هزار و ۱۴۸ روستا در حریم شهری قرار دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به طبقه‌بندی شبکه راه‌های استان گفت: استان گلستان فاقد آزادراه است، اما مطالعات به‌روزرسانی طرح بزرگراه نوکنده تا آزادشهر در دستور کار قرار دارد؛ بزرگراهی که برای آینده اقتصادی استان ضروری است.

وی ادامه داد: استان حدود ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی، ۳۸ کیلومتر بزرگراه در محور گنبد پارک ملی گلستان و حدود چهار هزار کیلومتر راه فرعی دارد. در مجموع پنج هزار و ۳۰۰ کیلومتر از شبکه راه‌های استان طبقه‌بندی شده است.

رشد فعالیت‌ها در کمیسیون ماده ۵ و حمایت از سرمایه‌گذاران

حسینی با اشاره به فعالیت‌های دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ و کارگروه زیربنایی، این اقدامات را یکی از نقاط قوت استان دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴ با کاهش استعلامات از ۲۴ مورد به ۱۱ مورد، رسیدگی به پرونده‌های سرمایه‌گذاری سرعت گرفته و زمان تشکیل جلسات به‌طور منظم هر ۲۰ روز یک‌بار تعیین شده است. نتیجه این اقدامات، کسب رتبه اول کشوری در سامانه پاسخگویی و پنجره واحد زیربنایی بوده است.

تحول در اراضی ساحلی و جذب سرمایه‌گذار

وی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های استان را مطالعات بهره‌مندی از اراضی ساحلی بین نوکنده تا بندرگز عنوان کرد و گفت: در گستره‌ای بیش از ۹۰ کیلومتر، ۱۲ هزار هکتار اراضی ساحلی شناسایی شده که تاکنون بلااستفاده بوده‌اند. اکنون مطالعات این طرح بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد و تا پایان سال نهایی می‌شود. از سال ۱۴۰۵ بسته‌های سرمایه‌گذاری برای این پهنه مهم ارائه خواهد شد.

حسینی همچنین از مطالعات پنج شهرک گردشگری در جنوب استان خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی جنگل‌ها و اراضی جنوب گلستان، این شهرک‌ها می‌توانند جهشی در گردشگری و اقتصاد استان ایجاد کنند.

حرکت گلستان به سمت بلندمرتبه‌سازی و توسعه عمودی

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان با اشاره به محدودیت‌های توسعه افقی شهرها گفت: با توجه به ناترازی در انرژی و زیرساخت‌ها، توسعه عمودی در برخی کلان‌شهرهای استان ضروری شده است. برای نخستین‌بار، طرح بلندمرتبه‌سازی دو شهر گرگان و گنبدکاووس در کمیسیون ماده ۵ تصویب شد و اکنون در شورای عالی شهرسازی کشور در حال بررسی است. امیدواریم تا پایان سال این طرح‌ها ابلاغ و اجرایی شود.

تداوم به‌روزرسانی طرح‌های جامع شهرها

حسینی با اشاره به آغاز مراحل انتخاب مشاور برای طرح جامع پنج شهر اصلی استان چون گرگان، گنبد، بندرترکمن، مینودشت و آزادشهر گفت: این طرح‌ها با رویکرد جدید شهرسازی و پاسخ به نیازهای آینده شهرها تدوین می‌شود تا بستر توسعه متوازن و پایدار فراهم شود.

فقر بانک زمین یکی از بزرگ‌ترین مشکلات گلستان است

حسینی درباره وضعیت اجرای طرح‌های مسکن و شهرسازی استان اظهار کرد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در گلستان، فقر بانک زمین است. علی‌رغم تلاش‌های انجام‌شده، هنوز نتوانسته‌ایم همه حقوق قانونی مردم را اجرا کنیم.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های بلندمرتبه‌سازی در گرگان و گنبدکاووس افزود: این طرح‌ها تصویب شده و در شورای عالی شهرسازی در حال بررسی است. هدف ما ایجاد ظرفیت سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از محدوده‌های شهری است تا نیازهای جمعیتی و توسعه شهری پاسخ داده شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: در طرح قانون جهش تولید مسکن و حمایت از جوانان و ایثارگران، بالغ بر ۲۱ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که حدود ۱۱ هزار نفر در روستاها و بقیه در شهرها قرار دارند. تاکنون تنها حدود ۱۰ درصد این افراد موفق به دریافت زمین شده‌اند.

حسینی همچنین درباره سهمیه مسکن ایثارگران و محرومان گفت: در قالب قانون، برای سه هزار و ۵۰۰ نفر خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان بیش از هزار نفر زمین تخصیص داده‌ایم و برای مسکن محرومین نیز در دو سال آینده حدود هزار واحد در دست ساخت است.

وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی در استفاده از اراضی درجه یک و دو گفت: برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در استان شمالی، محدودیت‌های جدی داریم و برای تأمین زمین، هماهنگی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی انجام شده است. تلاش ما این است که حتی در شرایط محدود، نیازهای مردم پاسخ داده شود.

توسعه شهری و بلندمرتبه‌سازی

حسینی با تأکید بر اهمیت استفاده بهینه از محدوده‌های شهری گفت: طرح‌های تنظیم تراکم و بلندمرتبه‌سازی در گرگان و گنبد تصویب شده و مناطق پیشنهادی شامل شرق، غرب و جنوب گرگان است. این اقدام باعث جذب سرمایه‌گذار و حل بخشی از نیازهای مسکن می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: بدون تأمین زمین، اجرای قانون جهش تولید مسکن و طرح‌های حمایتی امکان‌پذیر نیست و ما تلاش می‌کنیم با همکاری ملی و دستگاه‌های اجرایی، کمبودها را جبران کنیم تا مردم استان به حق خود برسند.

‌