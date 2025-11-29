به گزارش خبرنگار مهر، یاسین اَفرا رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان پیش از ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۰۵:۵۷ صبح امروز گزارش وقوع آتش‌سوزی در منزلی واقع در آبادان، ذوالفقاری، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله چهار دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: سه نفر شامل دو مرد ۶۰ و ۲۵ ساله و یک خانم ۶۴ ساله در زمان رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند. عملیات احیای قلبی – ریوی برای هر سه نفر انجام شد و مصدومان برای ادامه درمان به مراکز درمانی منتقل شدند اما با وجود تلاش تیم‌های پزشکی، فوت آنان در بیمارستان تأیید شد.

به گفته وی، دو نفر از جان‌باختگان به بیمارستان شهید بهشتی و یک نفر به بیمارستان امام خمینی آبادان منتقل شده بودند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی همچنین از وقوع سانحه‌ای دیگر خبر داد و گفت: بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی پراید از مسیر، این خودرو از روی پل سقوط کرد.

در این حادثه راننده ۳۱ ساله پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.