به گزارش خبرنگار مهر، بامداد چهارشنبه در محور نجف - بصره عراق، برخورد شدید یک دستگاه اتوبوس با یک مینی‌بوس منجر به جان‌باختن چهار نفر از زائران اربعین و مصدومیت ۵۷ نفر شد. ساعاتی پس از وقوع حادثه، یکی از مجروحان نیز جان خود را از دست داد تا شمار قربانیان این سانحه به پنج نفر افزایش یابد.

در پی این حادثه، تیم‌های امدادی با هماهنگی نیروهای مرزی به سرعت به محل اعزام شدند و اقدامات درمانی اولیه برای مصدومان انجام گرفت. طبق اعلام اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، انتقال مجروحان با استفاده از سه دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، هشت دستگاه آمبولانس و یک خودروی فرماندهی صورت گرفت.

از مجموع مصدومان، ۳۰ نفر به بیمارستان طالقانی آبادان، ۱۹ نفر به بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) خرمشهر و هشت نفر به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان منتقل شدند. برخی از مجروحان به دلیل وخامت حال، بلافاصله تحت عمل جراحی قرار گرفتند.

یاسین افرا، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه واحدهای امدادی و امنیتی، بر اهمیت هماهنگی این تیم‌ها در موفقیت عملیات امدادرسانی تاکید کرد و افزود: اخبار تکمیلی این حادثه متعاقباً اعلام خواهد شد.

بیشتر مصدومان این حادثه از زائران خوزستانی بودند که در مسیر سفر به عتبات عالیات قرار داشتند.