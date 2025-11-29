به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، اجرای چندرسانه‌ای «شدن» به کارگردانی و طراحی بهزاد غلامی، هنرمند باسابقه دنس معاصر و تئاتر تجربی، تجربه‌ای میان‌رشته‌ای از تن و تصویر را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد؛ روایتی که پیوند میان نیروهای سازنده‌ انسان و میل بی‌پایانِ بودن را به چالش می‌کشد.

بهزاد غلامی هنرمند ایرانی ساکن کانادا، دانش‌آموخته‌ی بازیگری مبتنی بر بدن، دنس معاصر و بوتو است. وی بیش از ۲ دهه در حوزه‌های مایم، دنس تئاتر، دنس معاصر، بوتو و تئاتر تجربی فعالیت کرده و علاوه بر اجراهای متعدد داخلی و بین‌المللی، مجموعه‌ای از ویدیوآرت‌ها، چیدمان‌های بدن‌محور و چهار فیلم تجربی را در کارنامه دارد. غلامی طی چهار سال اخیر فعالیت‌های حرفه‌ای خود را در کانادا ادامه می‌دهد.

در خلاصه‌ی اجرایی این اثر آمده است: شدن جست‌وجویی‌ است میان تن و تصویر، میان نیرو و میلِ بودن؛ تلاشی برای یافتن خود در میان نیروهایی که پیوسته ما را می‌سازند، یا چرخشی که شاید در آن محو شویم.

لیلا بخشی، نازنین فرهمند، رها یعقوبی، مهرزاد وحدت، شمیم ضبیحی و ویان زمانی به عنوان اجراگر در این اثر حضور دارند. بهزاد غلامی علاوه بر کارگردانی در مقام اجراگر نیز روی صحنه حضور دارد.

طراحی پوستر این اثر بر عهده مهدی طالقانی و طراحی صدا و موسیقی بر عهده حمیدرضا حسینی است.

پرفورمنس «شدن» از ۱۲ تا ۱۶ آذر در سالن Glendon Theatre برگزار می‌شود.