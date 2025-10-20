نمایش «لارو» به هفدهمین جشنواره تئاتر اتوس ترکیه راه پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «لارو» به نویسندگی و کارگردانی سینا صفوی فر در هفدهمین دوره جشنواره تئاتر اتوس ترکیه که با موضوع «شهر و تئاتر» در شهر آنکارا برگزار میشود، روی صحنه میرود.
جشنواره تئاتر اتوس ترکیه از ۱۶ تا ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۲۴ مهر تا ۵ آبان برگزار میشود.
نمایش «لارو» در یازدهمین روز برگزاری این رویداد هنری، ساعت ۲۰ در تماشاخانه یاشار کمال در شهر آنکارا میزبان مخاطبان میشود.
امین اکبرینسب، پانیذ اسماعیلی، علیرضا رحیمزاده، معصومه فخرذاکری و امیرحسین میرفندرسکی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
محمدرضا غریبزاده، کرئوگرافی و اُپرای این نمایش را برعهده دارد.
آموزشگاه بازیگری پانیذ نیز مجری طرح این نمایش است.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «حال که دلهای مردم شهرم افسرده شده است، میپرسیم لارو چیست؟ لارو یک چرخه دگرگونی است و هرکدام از ما جزئی از یک سیستم بزرگیم که ناچار به زیستن در آن هستیم. کسی صدای اعتراض سر نمیدهد، اما ممکن است فکر فرار به ذهنش خطور کند. داستان در شرکتی رخ میدهد که با استفاده از فناوری نوین میتواند بخشی از خاطرات تلخ و ناکامیهای افراد را پاک کند. حال، تو جای خود را پیدا کن و بنشین به دیدن «لارو»؛ شاید چند وقت دیگر نوبت تو باشد.»
