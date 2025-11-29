  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۵

صیانت از منابع صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان ضروری است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان باید فراتر از پرداخت خسارات عمل کند، خواستار تبدیل این نهاد نوپا به مجموعه‌ای آینده‌نگر و دانش‌بنیان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فلسفه تأسیس «صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان» را تأمین مالی خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی دانست و بر لزوم مهندسی آینده‌نگرانه این نهاد نوپا تأکید کرد.

وی گفت: صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، محصول عاقبت اندیشی است که مایه دلگرمی زیان دیدگان در روزهای اول حادثه شده است.

حسینی سه راهبرد ضروری صندوق را تحصیل کامل منابع در سال‌های اولیه فعالیت، سرمایه‌گذاری صحیح برای جلوگیری از زیان‌دهی و پرهیز از تحمیل هزینه‌های نامرتبط از محل منابع صندوق دانست و افزود: تمرکز صرف بر پرداخت خسارات بدون توجه به مقوله پیشگیری خطا بوده و خواستار ایفای نقش فعال صندوق در کاهش ریسک و پیشگیری شد.

وی در پایان بر ضرورت حرکت صندوق به سمت «نهادی بنیادی و دانش‌بنیان» تأکید نمود.

کد خبر 6671704
علی فروزانفر

