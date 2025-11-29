ببیست و ششمین جشنواره تئاتر قم با حضور ۱۹ اثر برتر در حال برگزاری است

  1. استانها
قم- بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم با حضور ۱۹ اثر برتر در بخش‌های صحنه‌ای، خیابانی و جنبی برگزار و تعدادی از این آثار برای حضور در جشنواره منطقه‌ای فجر نیز معرفی می شوند.

صدیقه مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر؛، درباره روند ثبت‌نام و انتخاب آثار بیست و ششمین جشنواره استانی تئاتر قم گفت: امسال ۴۴ اثر صحنه‌ای و خیابانی از سوی هنرمندان استان برای حضور در جشنواره به دبیرخانه ارسال شد و پس از بررسی اولیه شورای نظارت، ۳۷ اثر به مرحله بازبینی راه یافتند.

وی افزود: پس از بازبینی نهایی، ۱۲ اثر در بخش صحنه‌ای و ۵ اثر در بخش خیابانی انتخاب شدند و علاوه بر این، ۲ اثر در بخش جنبی جشنواره قرار گرفتند که شامل اثر یکی از جوان‌ترین گروه‌های شرکت‌کننده با اجرای محیطی و اثری از سوی گروه نابینایان و کم‌بینایان بود.

دبیر جشنواره با اشاره به افزایش تعداد آثار صحنه‌ای نسبت به پیش‌بینی اولیه اظهار کرد: در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود ۹ اثر صحنه‌ای به‌عنوان خروجی جشنواره معرفی شوند، اما با توجه به کیفیت مطلوب آثار و تصمیم هیئت انتخاب و مدیرکل اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، این تعداد به ۱۲ اثر ارتقا یافت.

مشایخی در ادامه گفت: از میان آثار پذیرفته‌شده، ۳ نمایش از بخش صحنه‌ای و یک نمایش از بخش خیابانی برای حضور در جشنواره منطقه‌ای فجر معرفی خواهند شد تا نمایندگان استان در سطح منطقه‌ای رقابت کنند.

وی همچنین زمان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره را اعلام کرد و افزود: مراسم اختتامیه روز دوشنبه دهم آذرماه ساعت ۱۸ در تالار فرهنگ و هنر، سالن اصلی برگزار خواهد شد.

مشایخی تأکید کرد: جشنواره امسال با توجه به افزایش آثار و تنوع شرکت‌کنندگان، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان و توسعه تئاتر صحنه‌ای و خیابانی قم فراهم کرده است.

