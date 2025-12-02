به گزارش خبرگزاری مهر، بیست‌وششمین جشنواره تئاتر استان قم با برگزاری آئین اختتامیه به کار خود پایان داد و برگزیدگان در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

داوری این دوره بر عهده حمیدرضا صفار، شهرام احمدزاده و مهرداد کورش‌نیا بود.

در بخش طراحی پوستر و بروشور، سهیل محبوب‌صابری برای طراحی بروشور نمایش «بمانی رفته‌ای» تقدیر شد و پانیز آقاجانی برای نمایش «فوگ» به عنوان برگزیده معرفی شد.

در بخش طراحی نور، طراح نور نمایش «برج روشنی» شایسته تقدیر شناخته شد و مقام اول به علی صدارت برای نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» رسید.

در طراحی لباس، مونا شیخ‌حسن تقدیر شد و برگزیده بخش زهرا ترابی برای نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» بود.

در طراحی صحنه، مقام سوم مشترک به رزا زاهدی «فوگ» و مهدی حبیبی‌تبار «آخرین پادشاه اسکاتلند» رسید، مقام دوم به ابوالفضل بلغندر برای نمایش «کابوس پاریسی» و مقام اول به ابوالفضل بلغندر برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» اهدا شد.

در بخش بازیگری زن، تقدیر ویژه به مرضیه فتخانی برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و ایران سلیمی برای نمایش «آخرین پادشاه اسکاتلند» تعلق گرفت.

مقام سوم مشترک به مونا شیرازی «فوگ» و زینب اصفهانی «دشمن خدا» رسید، مقام دوم به مهرا صحرانورد مهربانی «و چند داستان دیگر» و سبا مرغی «دیگری» اهدا شد و مقام نخست بازیگری زن به مژگان خیرخواه نوروزی برای نمایش «کابوس پاریسی» رسید.

در بخش بازیگری مرد، تقدیرها شامل محمد فتوحی «پیاده‌روی در سلول انفرادی»، محمد کدخدازاده «و چند داستان دیگر» و مرتضی ایجادی «کابوس پاریسی» بود. مقام سوم مشترک به علی هاشمی و مهدی احمدی برای نمایش «دشمن خدا» تعلق گرفت، مقام دوم مشترک به فردین اسلامی «آخرین پادشاه اسکاتلند» و مجید زند برای دو نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و «برج روشنی» اهدا شد و مقام اول بازیگری مرد به صورت مشترک به حمیدرضا هادی و امیرحسین حاجی‌بیگی برای نمایش «دشمن خدا» رسید.

در بخش نمایشنامه‌نویسی، مقام سوم مشترک به نوشین هاشمی «فوگ» و زینب فیروزی «برج روشنی» تعلق گرفت، مقام دوم به نویسنده نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» اهدا شد و مقام نخست به سیدمهدی برقعی برای نمایشنامه «آخرین پادشاه اسکاتلند» رسید.

در بخش کارگردانی، مقام سوم مشترک به علی رشیدی کبیر «دشمن خدا» و مهدی ملاک «کابوس پاریسی» تعلق گرفت، مقام دوم به سیدمهدی برقعی «آخرین پادشاه اسکاتلند» و مقام نخست به علی فرحناک برای نمایش «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» اهدا شد.

هیأت داوران سه نمایش «دشمن خدا»، «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و «آخرین پادشاه اسکاتلند» را برای حضور در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر بدون اولویت‌بندی معرفی کردند.

در بخش تقدیر ویژه، چهار بازیگر نوجوان شامل رها نبویدی «فوگ»، کیان نظری «برج روشنی»، پریناز زهره‌کاشانی «لیلا، علی، مرضیه و دیگران» و غزل ایلیات «دشمن خدا» به دلیل اجرای موفق مورد تشویق قرار گرفتند.

همچنین در بخش نمایش‌های خیابانی، هیأت داوران شامل مصطفی قربانیان، شهرام نوشیر و لیلا موسوی پس از ارزیابی آثار، برگزیدگان را معرفی کردند. لوح تقدیر و جایزه نقدی به نویسندگان طرح و ایده دو نمایش «رها» و «گل» اهدا شد و تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حدیث صابری برای نمایش «نبرد دکمه جادویی» رسید. در بخش کارگردانی، لوح تقدیر به نیلوفر کلایی و تندیس جشنواره به پریسا طراوتی برای نمایش «رها» اهدا شد.

در بخش بازیگری کودک، بردیا صالحی و حنانه خوش‌لهجه و در بخش بازیگری فرم، ساغر فدایی و شیدا کاشفی تقدیر شدند. در بخش بازیگری زن، مهرا صحرانورد و مونا شیرازی، و در بازیگری مرد، متین ملک‌نژاد و علی میرزایی لوح تقدیر و جایزه نقدی دریافت کردند.

در بخش طراحی فضا، پریسا طراوتی و متین ملک‌نژاد، و در بخش طراحی لباس، آیلین صالحی و سمیرا فشکی تقدیر شدند.

در طراحی بروشور و موسیقی، محسن عسگریان و پریسا طراوتی لوح تقدیر دریافت کردند و در بخش گریم، فاطمه شیرازی تقدیر شد. نمایش «رها» به کارگردانی پریسا طراوتی به عنوان اثر منتخب برای حضور در بخش جشنواره مناطق چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر معرفی شد.