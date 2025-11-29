به گزارش خبرنگار مهر، اعظم روانشاد امروز شنبه در آئین تجلیل از پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند»، اظهار داشت: اگر امروز در کنار هم نشسته‌ایم، برای گرامیداشت شخصیتی است که نامش نه‌تنها در لرستان، بلکه در جغرافیای علمی و فرهنگی ایران و در حوزه مردم‌شناسی جهان شناخته‌شده و معتبر است.

وی گفت: بی‌تردید، اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هیچ عرصه‌ای جز تکریم مفاخر گام برندارد، باز هم رسالت خطیر خود را ادا کرده است؛ چرا که بخشی از نگرانی‌های فرهنگی امروز ما از آنجاست که جامعه، به‌ویژه نسل جوان، از ریشه‌ها و داشته‌های هویتی خود فاصله می‌گیرد و بزرگان و الگوهای واقعی کمتر معرفی می‌شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، تأکید کرد: تکریم مفاخر، در حقیقت پاسداشت حافظه تاریخی و فرهنگی یک ملت است.

روانشاد، افزود: پروفسور «امان‌اللهی بهاروند» از آن دسته شخصیت‌هایی هستند که نه‌تنها یک پژوهشگر یا استاد دانشگاه، بلکه یک «مکتب علمی» به شمار می‌آیند؛ انسانی که توانسته است فرهنگ و هویت مردم این دیار را با دقتی دانشگاهی، با صداقتی علمی و با ژرف‌نگری‌ای کم‌نظیر به محافل علمی کشور و جهان معرفی کند.

وی بیان داشت: کارنامه ایشان آمیخته‌ای است از پژوهش‌های اصیل، روش‌شناسی دقیق، نگاه انسانی، و تعهد فرهنگی. چنین سرمایه‌هایی ستون‌های استوار فرهنگ‌اند؛ چراغ‌هایی که مسیر نسل‌های آینده را روشن می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه امروز، بیش از هر زمان دیگر، جوانان ما به الگوهایی نیاز دارند که ریشه در این خاک داشته باشند؛ اما نگاهشان جهانی باشد؛ الگوهایی که از گذشته الهام بگیرند و آینده را بسازند، گفت: پروفسور امان‌اللهی از برجسته‌ترین این الگوها هستند، شخصیتی که آثارش معیار دقت در پژوهش، اخلاق علمی و فروتنی فرهنگی است.

روانشاد، گفت: خطاب به استاد بزرگ عرض می‌کنم؛ استاد ارجمند! منزلت و مقام جنابعالی برای ما آشکار و انکارناپذیر است. شما سرمایه‌ای ملی هستید، گنجینه‌ای زنده از دانش، تجربه، فروتنی و حقیقت‌جویی. امروز نه‌تنها برای تکریم یک نام، بلکه برای احترام به دهه‌ها کوشش علمی، انسان‌دوستی و خدمت فرهنگی شما گرد آمده‌ایم.

وی گفت: آرزو می‌کنم سایه پر خیروبرکت شما سالیان سال بر سر فرهنگ و دانش این سرزمین پایدار بماند و نسل جوان بیش‌ازپیش از آثار و اندیشه‌های شما بهره‌مند شوند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، عنوان کرد: امید دارم این آئین، نقطه آغازی باشد برای توجه بیشتر به مفاخر و سرمایه‌های انسانی این سرزمین و گامی در جهت تقویت هویت فرهنگی لرستان و ایران عزیز.