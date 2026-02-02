۱۳ بهمن ۱۴۰۴، ۸:۲۷

دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در جمع‌بندی نهایی قیمت گندم

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در جمع‌بندی نهایی قیمت گندم، گفت: جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا هفته آینده به یک جمع‌بندی قطعی برسیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای قیمت‌گذاری به منظور بررسی مجدد قیمت گندم، با اشاره به اهمیت این محصول راهبردی اظهار کرد: گندم کالایی صرفاً محدود به نان نیست، بلکه قیمت آن به‌عنوان قیمتی پایه بر کل صنعت غذا و حتی برخی صنایع غیرمرتبط نیز اثرگذار است، به همین دلیل قیمت‌گذاری آن باید با دقت و ملاحظات کارشناسی انجام شود.

وی در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان برگزار شد، اظهار کرد: در فرآیند تعیین قیمت گندم باید آثار تورمی آن به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد و به‌هیچ‌وجه نباید به سمتی حرکت کنیم که تولیدکننده دچار خسارت و زیان شود. قیمت گندم حتماً باید منصفانه و در راستای حمایت از تولید داخلی باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش اساسی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: گندم و نان از حداقل نیازهای اساسی جامعه هستند و به همین دلیل، این محصول همواره مشمول نظارت‌ها و حمایت‌های دولت خواهد بود.

به گفته وی، هدف نخست دولت، حمایت از تداوم تولید داخلی گندم است و در کنار آن، نظارت‌های لازم در بازار نیز به‌صورت مستمر اعمال می‌شود.

نوری‌قزلجه با اشاره به محاسبات قیمتی برخی نهاده‌ها تصریح کرد: در بررسی قیمت‌ها باید تمامی مؤلفه‌ها از جمله سود فروشنده، حقوق ورودی و عوارض گمرکی لحاظ شود. در عین حال، در برآورد هزینه‌ها اعدادی مشاهده شده که نیازمند بازبینی کارشناسی است؛ نه لزوماً برای افزایش یا کاهش، بلکه برای اطمینان از صحت محاسبات.

وی ادامه داد: در برخی هزینه‌ها به نظر می‌رسد ارقام بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده و نباید خودمان به استقبال افزایش‌های غیرضروری برویم و بعداً نسبت به تبعات آن گلایه‌مند باشیم؛ به‌ویژه در حوزه قیمت کود، سموم و برخی هزینه‌های متفرقه، لازم است دقت بیشتری صورت گیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیس‌جمهور برای تسریع در جمع‌بندی نهایی قیمت گندم گفت: جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا هفته آینده به یک جمع‌بندی قطعی برسیم و عدد نهایی اعلام شود. البته نگرانی‌هایی درباره انحراف مصرف گندم و استفاده آن در حوزه خوراک دام وجود دارد که باید همزمان مدیریت شود.

نوری‌قزلجه در پایان با تأکید بر لزوم توجه به کیفیت گندم افزود: در قیمت‌گذاری جدید، دامنه مشخصی برای کیفیت گندم در نظر گرفته خواهد شد و کشاورزانی که با رعایت اصول فنی، مراقبت بهتر، تغذیه مناسب و تولید محصول باکیفیت زحمت بیشتری می‌کشند، باید از مزیت قیمتی برخوردار شوند.

    • ابراهیم IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      قیمت زیر ۵۰ هزار میره واسه خوراک دام
    • علی IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      قیمت گندم نباید از ۵۰هزار تومان کمتر باشد
    • امیر IR ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      قیمت جهانی 75....
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۴
      سلام اگر حساب کنیم از سال 1403تا بین روز همه کود وسم وروغن ترکتور وادوات کشاورزی چند برابر شده قیمت گندم صد هزار تومان باید باشد کود دیمنویوم هر 50کیلول 6ملیون تومان من سال 1403دوملیون صد خریدم سه برابر قیمتش شده علف کش سه برابر شده
    • بختیاری IR ۰۲:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      افزایش گندم نه تنها بر نان بلکه بر خیلی از اقلام دیگر تاثیر می‌گذارد به کشاورزان تسهیلات برای تشویق بدهد اما افزایش قیمت گندم در این زمان فاجعه به بار میاره کشاورزان باید این موضوع را در نظر بگیرین که گرانی دیگر اقلام که به گندم مربوط می باشد دامن گیر خودشان هم خواهد شد پس دنبال افزایش نرخ گندم نباشید مشگل ما اینه که هرکسی در شغل خود میخواد گرون بفروشه و همه از گرانی گلایه داریم
    • US ۰۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      گندم باید صد تومان باشه
    • علی IR ۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      ۲۰مرغ وخروس داریم همه اهالی روستادارن حالاباقیمت گندم ۶۰هزاروجو۷۰هزارتومانی توش موندیم بااین زبان بسته هاچه کنیم مجبوریم حراجشون کنیم
    • IR ۱۵:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۵
      برای دولت همه چی مهمه بجز کشاورز بیچاره
    • کشاورز IR ۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۱۸
      گندم مطابق تورم امروز باید ۱۰۰هزار تومان باشد و تمام چنانچه تا زمان برداشت تورم بیشتر شود نتیجتآ قیمت گندم هم باید بالا برود .

