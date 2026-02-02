به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوریقزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای قیمتگذاری به منظور بررسی مجدد قیمت گندم، با اشاره به اهمیت این محصول راهبردی اظهار کرد: گندم کالایی صرفاً محدود به نان نیست، بلکه قیمت آن بهعنوان قیمتی پایه بر کل صنعت غذا و حتی برخی صنایع غیرمرتبط نیز اثرگذار است، به همین دلیل قیمتگذاری آن باید با دقت و ملاحظات کارشناسی انجام شود.
وی در این نشست که با حضور نمایندگان نهادهای اجرایی، بخش خصوصی و تولیدکنندگان برگزار شد، اظهار کرد: در فرآیند تعیین قیمت گندم باید آثار تورمی آن بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و بههیچوجه نباید به سمتی حرکت کنیم که تولیدکننده دچار خسارت و زیان شود. قیمت گندم حتماً باید منصفانه و در راستای حمایت از تولید داخلی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش اساسی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: گندم و نان از حداقل نیازهای اساسی جامعه هستند و به همین دلیل، این محصول همواره مشمول نظارتها و حمایتهای دولت خواهد بود.
به گفته وی، هدف نخست دولت، حمایت از تداوم تولید داخلی گندم است و در کنار آن، نظارتهای لازم در بازار نیز بهصورت مستمر اعمال میشود.
نوریقزلجه با اشاره به محاسبات قیمتی برخی نهادهها تصریح کرد: در بررسی قیمتها باید تمامی مؤلفهها از جمله سود فروشنده، حقوق ورودی و عوارض گمرکی لحاظ شود. در عین حال، در برآورد هزینهها اعدادی مشاهده شده که نیازمند بازبینی کارشناسی است؛ نه لزوماً برای افزایش یا کاهش، بلکه برای اطمینان از صحت محاسبات.
وی ادامه داد: در برخی هزینهها به نظر میرسد ارقام بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده و نباید خودمان به استقبال افزایشهای غیرضروری برویم و بعداً نسبت به تبعات آن گلایهمند باشیم؛ بهویژه در حوزه قیمت کود، سموم و برخی هزینههای متفرقه، لازم است دقت بیشتری صورت گیرد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تسریع در جمعبندی نهایی قیمت گندم گفت: جلسات کارشناسی باید بدون تأخیر برگزار شود تا هفته آینده به یک جمعبندی قطعی برسیم و عدد نهایی اعلام شود. البته نگرانیهایی درباره انحراف مصرف گندم و استفاده آن در حوزه خوراک دام وجود دارد که باید همزمان مدیریت شود.
نوریقزلجه در پایان با تأکید بر لزوم توجه به کیفیت گندم افزود: در قیمتگذاری جدید، دامنه مشخصی برای کیفیت گندم در نظر گرفته خواهد شد و کشاورزانی که با رعایت اصول فنی، مراقبت بهتر، تغذیه مناسب و تولید محصول باکیفیت زحمت بیشتری میکشند، باید از مزیت قیمتی برخوردار شوند.
نظر شما