حجت الاسلام محمد غفاری زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در حوزه هنر و معماری با عبور از تیمهای فارس، اصفهان و سمنان در مرحله مجازی موفق به صعود به مراحل نهایی شد.
وی افزود: در مسابقات حضوری هم که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، تیم یاسوج با پیروزی در مقابل تیمهای مناظره کننده از استانهای البرز، سمنان و قم، موفق به کسب مقام سوم کشوری در مسابقات کرسیهای آزاداندیشی ۱۴۰۴ شد.
مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در تیم «آبی» میترا بهنام به عنوان سرگروه و سیده فاطمه نوری سوق، زهره نجاتی و سیده فاطمه محمودینیا به عنوان عضو شرکت داشتند، ادامه داد: رقابت در کرسیهای آزاداندیشی هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا برای جوانان دانشجو جالب و جذاب است.
وی تاکید کرد: از نظر محتوا نیز گزارهها، موارد و مسائل روزآمد جامعه و موضوعات پرچالش محافل نخبگانی را شامل شده و باعث پویا شدن ذهن دانشجویان شرکت کننده میشود.
حجت الاسلام غفاری با بیان اینکه شرکت کنندگان مسابقات کرسیهای آزاد اندیشی، دانشجویان جوان و پرانرژی هستند، ادامه داد: حضور این افراد رقابت را از لحاظ شکل و فرایند به هیجانی و پرشور تبدیل میکند، البته چون برندگان و ممتازان مورد تشویق قرار میگیرند و مشوقها هم تنور رقابتها را داغتر میکنند.
وی با بیان اینکه رقابت کرسیهای آزاداندیشی به صورت توأمان تجلی گر شور و شعور است، بیان کرد: توصیه به راهاندازی کرسیهای آزاداندیشی نیز از جمله ابتکارات رهبر فرزانه انقلاب بوده است که بعد از توصیه ایشان، بلافاصله این مهم مورد اهتمام ویژه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.
نظر شما