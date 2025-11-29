  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۴

دانشجویان کهگیلویه و بویراحمد؛ سومین مناظره‌گران برتر ایران

یاسوج-مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: تیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در مسابقات ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، موفق به کسب مقام سوم شد.

حجت الاسلام محمد غفاری زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج در حوزه هنر و معماری با عبور از تیم‌های فارس، اصفهان و سمنان در مرحله مجازی موفق به صعود به مراحل نهایی شد.

وی افزود: در مسابقات حضوری هم که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد، تیم یاسوج با پیروزی در مقابل تیم‌های مناظره کننده از استان‌های البرز، سمنان و قم، موفق به کسب مقام سوم کشوری در مسابقات کرسی‌های آزاداندیشی ۱۴۰۴ شد.

مدیر فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه در تیم «آبی» میترا بهنام به عنوان سرگروه و سیده فاطمه نوری سوق، زهره نجاتی و سیده فاطمه محمودی‌نیا به عنوان عضو شرکت داشتند، ادامه داد: رقابت در کرسی‌های آزاداندیشی هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ محتوا برای جوانان دانشجو جالب و جذاب است.

وی تاکید کرد: از نظر محتوا نیز گزاره‌ها، موارد و مسائل روزآمد جامعه و موضوعات پرچالش محافل نخبگانی را شامل شده و باعث پویا شدن ذهن دانشجویان شرکت کننده می‌شود.

حجت الاسلام غفاری با بیان اینکه شرکت کنندگان مسابقات کرسی‌های آزاد اندیشی، دانشجویان جوان و پرانرژی هستند، ادامه داد: حضور این افراد رقابت را از لحاظ شکل و فرایند به هیجانی و پرشور تبدیل می‌کند، البته چون برندگان و ممتازان مورد تشویق قرار می‌گیرند و مشوق‌ها هم تنور رقابت‌ها را داغ‌تر می‌کنند.

وی با بیان اینکه رقابت کرسی‌های آزاداندیشی به صورت توأمان تجلی گر شور و شعور است، بیان کرد: توصیه به راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی نیز از جمله ابتکارات رهبر فرزانه انقلاب بوده است که بعد از توصیه ایشان، بلافاصله این مهم مورد اهتمام ویژه دانشگاه آزاد اسلامی قرار گرفت.

