به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر طهماسبی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای جبران تأخیر در ارسال نهاده‌های خام خوراکی طیور از بنادر، جلسه هماهنگی نحوه توزیع و تعیین سرانه هزار تن ذرت و ۵۰۰ تن کنجاله سویا میان مرغداران گوشتی و تخم‌گذار استان برگزار شد.

وی گفت: هدف ما این است که هیچ واحد تولیدی در استان به دلیل کمبود نهاده دچار اختلال نشود. با برنامه‌ریزی دقیق، نهاده‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی و نیازهای دوره پرورش بین بهره‌برداران توزیع خواهد شد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: با هماهنگی معاونت‌ها و بخش‌های تخصصی، تلاش می‌کنیم تأخیر ایجادشده در ارسال نهاده‌ها از بنادر به‌سرعت جبران و امنیت غذایی استان تضمین شود.