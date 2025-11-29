به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه با حضور نماینده ولی‌فقیه در لرستان، استاندار لرستان، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور و… آئین تجلیل از پروفسور «سکندر امان‌اللهی بهاروند» در خرم‌آباد برگزار شد.

سکندر امان‌اللهی بهاروند در این مراسم ضمن تقدیر از برگزارکنندگان مراسم پاسداشت خود، این روز را روزی به‌یادماندنی و خوش در دفتر خاطراتش عنوان کرد.

وی ضمن تشکر از برگزارکنندگان، به بیان خاطراتی از گذشته لرستان و مسیر پر فراز و نشیب زندگی خودپرداخت.

وی تأکید کرد: لرستانِ امروز با لرستانِ دهه‌های گذشته تفاوتی بنیادین دارد؛ شهری که روزگاری برق، تاکسی و مدرسه نداشت، اکنون به شهری تقریباً توسعه‌یافته بدل شده است.

امان‌اللهی بهاروند با اشاره به دوران کودکی و نوجوانی خود، گفت: تا دوازده‌سالگی بی‌سواد بودم و در شرایطی بسیار دشوار تحصیل را آغاز کردم. مسیرهای طولانی و نبود امکانات آموزشی، سختی‌های فراوانی بر ما تحمیل می‌کرد. اما همین سختی‌ها موجب شد که در برابر مشکلات مقاوم باشم و به توانمندی‌های نهفته خود پی ببرم.

این جامعه‌شناسی لرستانی با اشاره به اینکه تحصیلات تکمیلی خود را در آمریکا گذراند، افزود: پس از بازگشت به ایران، تدریس و تحقیق را رسالت اصلی خود قرار داد.

وی گفت: نگارش کتاب‌ها و پژوهش‌های میدانی در سراسر ایران، سفر به استان‌ها با امکانات ابتدایی، و ثبت فرهنگ و تاریخ اجتماعی مردم ایران بخشی از اقداماتی است که انجام داده‌ام.

امان‌اللهی در ادامه به تحولات اجتماعی و اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: خوشحالم که آن زندگی سخت را تجربه کردم، زیرا توانستم مقایسه‌ای روشن میان گذشته و امروز داشته باشم و دریابم که اقتباس از تمدن غرب و آموزش علمی، جامعه ما را دگرگون کرده است. امروز روزی خوش در زندگی من است و از همه کسانی که در این مراسم حضور یافتند، سپاسگزارم.