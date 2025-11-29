پاکستان خواستار خروج کامل رژیم صهیونیستی از غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی پاکستان (ای‌پی‌پی)، اسلام‌آباد همزمان با روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در ۲۹ نوامبر، بار دیگر همبستگی کامل خود را با مردم فلسطین اعلام کرد.

«شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرد مردم فلسطین «یکی از ویرانگرترین فجایع زمان ما» را متحمل شده‌اند؛ ملتی که از حق تعیین سرنوشت محروم مانده، سرزمینشان مصادره شده و آرامششان از میان رفته است.

این مقام پاکستانی خواستار پایان کامل اشغالگری (رژیم) اسرائیل در تمامی اراضی اشغالی از جمله غزه شد و تأکید کرد که تل‌آویو، باید برای جنایات جنگی و نسل‌کشی فلسطینی‌ها، مطابق حقوق بین‌الملل، پاسخگو باشد.

شریف، همچنین خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از اراضی اشغالی فلسطین از جمله غزه شد و تأکید کرد که مردم فلسطین شایسته صلح و رفاه پایدار هستند.

«آصف علی زرداری» رئیس‌جمهوری پاکستان هم در پیامی به همین مناسبت، گفت: اسلام‌آباد به حمایت سیاسی، دیپلماتیک، انسانی و اخلاقی از مردم فلسطین ادامه خواهد داد.

وی تأکید کرد: حمایت خود را از تشکیل کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین بر پایه مرزهای پیش از ژوئن ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شریف تکرار می‌کنیم.

رئیس جمهوری پاکستان تأکید کرد که حمایت اسلام آباد از فلسطین بر اصول جهانی کرامت انسانی، عدالت و انصاف استوار است و کشورش «قاطعانه» در کنار ملت فلسطین ایستاده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌ها، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، حملات رژیم صهیونیستی به غزه، جان نزدیک به ۷۰ هزار نفر، عمدتاً زنان و کودکان، را گرفته و بیش از ۱۷۰ هزار نفر را زخمی کرده است.

در سکوت جامعه جهانی و بی عملی کشورهای اسلامی-عربی، آمریکا و رژیم صهیونیستی، هر روز طرح‌های جدیدی را برای محدود کردن حقوق فلسطینی‌ها عملیاتی می‌کنند که طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای غزه، آخرین مصداق آن است.