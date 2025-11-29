به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین دوره جشنواره فرهنگی قرآنی «هدی» از سوی معاونت آموزش مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعةالقرآن الکریم و اهلالبیت (ع) با هدف ترویج فرهنگ قرآن و سیره اهلبیت (ع) و شناسایی استعدادهای قرآنی، ویژه قرآنآموزان شعب مؤسسه در سراسر کشور برگزار میشود.
این جشنواره در تمامی شعب جامعةالقرآن بهعنوان یکی از برنامههای محوری مؤسسه بهطور همزمان در دهه مبارک فجر ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد.
براساس اعلام برگزارکنندگان، این دوره از جشنواره هدی در سه بخش اصلی شامل کودکان، نوجوانان و جوانان برگزار میشود و ثبتنام برای بانوان و آقایان در تمام مقاطع سنی امکانپذیر است.
این دوره از جشنواره برای مقاطع نوجوانان (۱۳ تا ۱۶ سال) و جوانان (۱۶ سال به بالا) و با عناوین مختلفی از جمله حفظ ترتیبی ۵ جز، ۱۰ جز، ۲۰ جز، حفظ کل قرآن کریم، قرائت تقلیدی، قرائت ترتیل و نهجالبلاغه در نظر گرفته شده است. همچنین بخشی از جشنواره به اجرای برنامههای فرهنگی قرآنی ویژه مقاطع پایینتر اختصاص دارد.
بیستوچهارمین جشنواره کشوری هدی با شعار قرآنی «هٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًی وَ رَحْمَةٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ» برگزار میشود.
مؤسسه جامعةالقرآن الکریم و اهلالبیت (ع) ضمن دعوت از خانوادهها، مربیان و فعالان قرآنی برای مشارکت در این جشنواره، اعلام کرده است که علاقهمندان میتوانند برای دریافت اطلاعات تکمیلی و ثبتنام به نشانی اینترنتی مؤسسه www.jqk.ir مراجعه کرده یا از طریق شماره تماس ۰۲۵۳۷۱۵۶ با دبیرخانه جشنواره ارتباط برقرار کنند.
