یوزپلنگ آسیایی زیر چتر فناوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان اعلام کرد که طرحی با ارزش سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیارد ریال برای ایجاد پوشش آنتندهی تلفن همراه و دسترسی به اینترنت پهنباند سیار در زیستکره توران اجرا شده است؛ اقدامی که با هدف ارتقای توان نظارت، پایش و حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، تنها گربهسان در آستانه انقراض باقیمانده در ایران، دنبال میشود.
حسین ابراهیمیان، سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان؛ با اشاره به اینکه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مستلزم بهرهگیری از ابزارهای فناورانه و زیرساختهای نوین ارتباطی است، گفت: ایجاد دسترسی پایدار و باکیفیت در این منطقه، مسیر اجرای طرحهای حفاظتی را تقویت میکند و نقش مؤثری در رصد مستمر این گونه ارزشمند دارد.
ابراهیمیان تاکید کرد: فراهمسازی اینترنت پهنباند و پوشش کامل آنتندهی در محدوده پارک ملی توران، امکان بهرهگیری هرچه دقیقتر از سامانههای هوشمند مانند دوربینگذاری، سنجشازدور و سامانههای هشدار زودهنگام را فراهم میکند و زمینه تحلیل جامعتر الگوهای رفتاری یوزهای آسیایی را در اختیار پژوهشگران و محیطبانان قرار میدهد.
به گفته وی، این دسترسی ارتباطی پایدار همچنین به جمعآوری دادههای منظم و معتبر برای تدوین برنامههای بلندمدت حفاظتی کمک خواهد کرد.
سرپرست ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان افزود: این زیرساختها علاوه بر پشتیبانی از مأموریتهای محیطبانان، برای ساکنان منطقه و نیروهای امدادی نیز اهمیت حیاتی دارد و میتواند کیفیت خدمات عمومی و ارتباطی را در یکی از دورافتادهترین نواحی کشور بهبود بخشد.
ابراهیمیان تأکید کرد: توسعه ارتباطات در زیستکره توران، گامی مهم در جهت تحقق حفاظت هوشمند از حیاتوحش است و نشان میدهد که فناوریهای نوین ارتباطی میتوانند سهم قابل توجهی در مدیریت تنوع زیستی و کاهش تهدیدات طبیعی و انسانی داشته باشند.
گفتنی است زیستکره توران در استان سمنان بهعنوان گستردهترین و مهمترین زیستگاه باقیمانده یوزپلنگ آسیایی در ایران و جهان شناخته میشود و اجرای این طرح ارتباطی، یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی سالهای اخیر در حوزه حفاظت از این گونه کمیاب به شمار میرود.
