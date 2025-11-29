به گزارش خبرنگار مهر، شهلا عموری پیش از ظهر امروز شنبه در همایش «توانمندیهای کشاورزی خوزستان از تولید تا صادرات» ضمن خوشآمدگویی به وزیر زراعت عراق و هیئتهای همراه از استانهای بصره و نیسان بر اهمیت عملیاتی شدن همکاریهای ایران و عراق در حوزه کشاورزی تأکید کرد.
وی گفت: حضور وزیر کشاورزی عراق نشان میدهد که این کشور به همکاری با خوزستان اهمیت فراوانی میدهد و آماده است برای توسعه پایدار اقتصادی و امنیت غذایی منطقه گامهای مشترک بردارد. ظرفیتهای موجود در خوزستان و استانهای عراق در صورت تجمیع میتواند ما را به محور اقتصادی قدرتمند و مقاوم در برابر چالشهای بینالمللی بدل کند.
عموری با اشاره به تولیدات کشاورزی مشابه در دو سوی مرز، گفت: امروز عراق متفاوت از گذشته است و با شدت از تولید داخلی حمایت میکند؛ ما در خوزستان نیز نگاه یکجانبه صادراتی نداریم بلکه به همکاری از مرحله کشت تا برداشت فکر میکنیم. در فصلهایی که عراق برخی محصولات را ندارد، میتوانیم با برنامهریزی مشترک، نیازهای آن کشور را تأمین کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی اهواز افزود: سرمایهگذاری مشترک، استفاده از فناوریهای نوین، تربیت نیروی ماهر و متخصص و همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای برای تأمین نیروی کار واحدهای تولیدی دو طرف، از محورهای عملیاتی همکاری است. از این رو تشکیل شهرکهای صنعتی مشترک در مرزها، با امنیت و ثبات، ضروری است تا صادرات و انتقال کالا میان دو کشور به سهولت انجام شود.
وی، یکی از پیشنهادهای مهم را ایجاد پایانههای تخصصی صادرات دانست و نمونه دزفول را یادآور شد که مانع فساد محصولات شده و تازگی آنها را برای صادرات به عراق حفظ میکند؛ همچنین برخی قوانین عراق این امکان را فراهم میآورد که کالاهایی با حداقل ۲۵ درصد تولید داخلی، تحت برند عراق صادر شوند که این برای صادرکنندگان خوزستانی یک فرصت ارزشمند است.
عموری، درباره ظرفیتهای دانشبنیان گفت: شرکتهای دانشبنیان خوزستانی قادرند با ارائه اختراعات و نوآوریها تحول بزرگی در تولید ایجاد کنند. همکاری این شرکتها با عراق، بهویژه با تربیت مجموعههای دانشبنیان در استانهای بصره و نیسان، میتواند همافزایی را دو چندان کند.
وی، خرما را کالای راهبردی دانست و با اشاره به آسیب جدی عراق در تولید و صادرات خرما، پیشنهاد کرد از توان پژوهشکده خرمای خوزستان برای اصلاح گونهها و تولید مشترک و انبوه خرما استفاده شود.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان گفت: استان ما در تولید پهپادهای مدرن برای بهینهسازی مصرف آب و تسهیل عملیات کشاورزی پیشرفت چشمگیری داشته و میتوان این فناوریها را به عراق صادر کرد تا تولیدات آن کشور ارتقا پیدا کند.
آخرین پیشنهاد عموری تشکیل صندوقهای حمایتی مشترک برای حل مشکلات مالی و حمایت مستقیم از کشاورزان و تولیدکنندگان بود.
وی تأکید کرد: هدف ما تثبیت و گسترش همکاریهای مشترک بر پایه اعتماد، احترام و شراکت پایدار، برای بازسازی زیرساختها، ایجاد امنیت غذایی و شکوفایی اقتصادی دو کشور است.
