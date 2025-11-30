به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی در نشست هم‌اندیشی مقامات اقتصادی خوزستان و میسان عراق در محل اتاق بازرگانی اهواز به نقش استراتژیک خوزستان در تأمین نهاده‌های اساسی کشور اشاره کرد و گفت: این استان امکان ورود مستقیم کالاهای اساسی را فراهم آورده و عراق می‌تواند کانال واسطه‌ای مؤثر برای پاسخگویی به نیازهای ملی کشور ایجاد کند.

به گفته وی، این قابلیت نه تنها جریان تأمین را تسهیل می‌کند، بلکه بستری عملی برای همکاری‌های دوجانبه و تضمین پایدار امنیت غذایی در هر دو سوی مرز فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: خوزستان با تولید سالانه بالغ بر ۱۷ میلیون تن محصولات کشاورزی، سهمی معادل ۱۴ درصد تولیدات کل کشور را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: استان در تولید بسیاری از محصولات نظیر گندم، ذرت، کلزا، شکر، خرما، سبزی و صیفی‌جات در رتبه‌های اول تا دوم کشوری قرار دارد و با صادرات سالانه بیش از یک میلیارد دلار محصولات کشاورزی که بخشی از آن به عراق صادر می‌شود و همچنین زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی استان، ظرفیت‌های بالقوه همکاری مشترک با عراق را داراست.

دبیر شورای کشاورزی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های جغرافیایی ویژه این استان بیان کرد: اختلاف ارتفاع از سطح دریا تا دو هزار متر در این استان، امکان کشت طیف وسیعی از محصولات، از جمله محصولات خاص مانند زعفران و پسته، را فراهم کرده است.

وی همچنین وجود یک میلیون هکتار اراضی آبی و منابع آب قابل توجه را از دیگر عوامل کلیدی دانست که خوزستان را به یکی از مهم‌ترین قطب‌های کشاورزی کشور تبدیل کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، برنامه‌های توسعه‌ای، تکمیل زنجیره‌های ارزش، ایجاد صنایع تبدیلی برای کاهش ضایعات، توسعه شیلات به‌ویژه پرورش میگو، توسعه گلخانه‌ها و گیاهان گرمسیری مانند موز و آناناس را از محورهای مهم همکاری با عراق برشمرد.

وی تأکید کرد: سامانه‌های آبیاری تحت فشار و مکانیزاسیون در استان بومی شده‌اند و امکان انتقال دانش فنی و تجهیزات آن‌ها به عراق وجود دارد.