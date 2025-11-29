عامل کلاهبرداری از طریق ارسال لینک جعلی در اصفهان دستگیر شد

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی مراجعه یکی از شهروندان به پلیس فتا و اعلام شکایت مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۲۱ میلیون ریال از حساب بانکی وی، اقدامات تخصصی توسط کارآگاهان این پلیس آغاز شد.

وی ادامه داد: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد مالباخته پیامی حاوی لینک از سوی مدیر مدرسه فرزندش در پیام‌رسان شاد دریافت کرده که پس از کلیک روی آن، اپلیکیشنی مشکوک روی گوشی نصب و متعاقب آن اطلاعات بانکی و موجودی حسابش به سرقت رفته است.

رئیس پلیس فتا استان اصفهان افزود: با بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرایم سایبری و رصدهای فنی مشخص شد متهم از طریق به دست آوردن اکانت برنامه شاد مدیر مدرسه و انتشارو ارسال لینک آلوده به بدافزار اقدام به کلاهبرداری از افراد می کرده که در اقدامی سریع متهم در یکی از شهرهای جنوبی کشور شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهم که از طریق همین روش از ۱۰ نفر دیگر کلاهبرداری کرده بود با تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ طاهر پور در پایان به شهروندان توصیه کرد: نسبت به پیام‌های دریافتی در پیام‌رسان‌ها به‌ویژه آن‌هایی که حاوی لینک‌های ناشناس هستند، هوشیار باشند. حتی اگر پیام از سوی فردی آشنا ارسال شده باشد، ممکن است گوشی وی قبلاً آلوده شده و پیام‌ها به‌صورت خودکار برای مخاطبان ارسال شود همچنین در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت رسمی این پلیس به نشانی www.fata.gov.ir یا شماره تماس ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.