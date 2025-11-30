  1. استانها
عامل نزاع و درگیری در علی‌آباد کتول دستگیر شد

علی آباد-فرمانده انتظامی شهرستان علی آبادکتول از دستگیری یک نفر عامل نزاع و تهدید شهروندان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین نوروزی اظهار کرد: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با تهدید با سلاح گرم علیه شهروندان، موضوع در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات پلیسی مؤثر عامل اصلی شناسایی که پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در یک اقدام غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد یک قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و تعدادی قمه و چاقو بکارگیری شده در درگیری کشف و پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی ارسال شد.

نوروزی اظهار کرد: از عموم شهروندان تقاضا می‌شود که در صورت مشاهده و مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

