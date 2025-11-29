۷ واحد صنفی متخلف در شهرضا پلمب شد

سرهنگ شکرالله پورخاقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تحقق برنامههای پیشگیرانه و مقابله با تخلقات اصناف، طرح کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی توسط مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی از ابتدای مهر ماه در شهرستان شهرضا به مرحله اجرا درآمد.
وی در ادامه به بازدید از ۴۳۹ واحد صنفی در این مدت اشاره کرد و گفت: در این راستا ضمن اخذ تعهد از ۱۰۵ واحد صنفی، برای ۳۰ واحد اخطار پلمب صادر، به ۲۰۰ و احد تذکر داد شد و ۷ واحد صنفی متخلف به علت عدم رعایت قوانین و مقررات و برابر مفاد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا با اشاره به معرفی متصدیان متخلف به مرجع قضائی، هدف از اجرای این طرح را نظارت بر اصناف در راستای ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه عنوان و افزود: با برنامهریزی دقیق پلیس، کلیه واحدهای صنفی سطح شهرستان شهرضا مورد بازدید قرار خواهند گرفت ضمن آنکه از تمامی مردم و متصدیان اصناف میخواهیم به توصیهها و تدابیر لحاظ شده در بحث رعایت قوانین و مقررات توجه بیشتری داشته باشند.
