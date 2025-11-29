آیین باشکوه «خون صلح» در دلفان؛ پایان ۸ سال کینه باگذشت و برادری

به گزارش خبرنگار مهر، آئین خون صلح که یکی از مهمترین سنتهای دیرینه مردم زاگرسنشین است در سالهای اخیر بهعنوان یکی از مؤثرترین شیوههای ایجاد صلح پایدار و بازگرداندن امنیت اجتماعی در لرستان شناخته میشود.
پایان ۸ سال کینه باگذشت و برادری
این آئین، امروز بار دیگر در دلفان با نقشآفرینی بزرگان و معتمدین، فرصت تازهای برای همدلی و آشتی فراهم کرد.
ماجرای این اختلاف به وقوع قتل یکی از اعضای خانواده مقتول بازمیگشت، حادثهای که برای سالها دو خانواده را دچار تنش، جدایی و بیاعتمادی کرده بود؛ اما در مسیر رسیدن به صلح، بزرگان «اتیوند»، ریشسفیدان، شوراهای حل اختلاف دلفان با برگزاری جلسات متعدد، زمینه را برای گفتوگو و رضایت فراهم کردند.
«خون صلح» نهتنها یک آئین کهن بلکه نشانهای از روحیه برادری، مردانگی و احترام به حرمت انسان است.
در این مراسم، خانواده مقتول با بزرگواری و باهدف پایاندادن به چرخه خشونت، رضایت خود را اعلام کردند و خانواده طرف مقابل نیز با حضور در جمع، قدردانی و ابراز پشیمانی کردند.
این مراسم با حضور طوایف مختلف برگزار شد و نشان داد که فرهنگ گذشت هنوز هم در میان مردم این دیار زنده و اثرگذار است، فرهنگی که میتواند بسیاری از آسیبهای اجتماعی را بدون تنش و باتکیهبر ریشههای اصیل قومی برطرف کند.
«خون صلح» جلوهای از اخلاق اسلامی در میان مردم زاگرس
حجتالاسلام یوسف خانی امامجمعه نورآباد در این مراسم آئین خون صلح را یکی از زیباترین جلوههای اخلاق اسلامی و سنتهای اصیل مردم زاگرسنشین، بهویژه در لرستان، کرمانشاه و ایلام عنوان کرد و اظهار داشت: گذشتی که امروز از سوی خانواده محترم «عزیزی» نشان داده شد، مصداق بارز بزرگواری، ایمان و عمل به ارزشهای الهی است که از این خانواده عزیز صمیمانه تشکر میکنیم که با این رفتار خداپسندانه، هم دلها را آرام کردند و هم الگویی برای جامعه شدند و باید گفت این صلح، مایه برکت و وحدت میان مردم منطقه است.
سلامتی فرماندار دلفان نیز با اشاره به اینکه مردم دلفان، بهویژه در بخش بزرگ «اتیوند»، همیشه در گذشت و برادری زبانزد بودهاند و امروز نیز با این اقدام ارزشمند، نشان دادند که فرهنگ اصیل این دیار هنوز زنده است، گفت: خانواده محترم مقتول باگذشت مثالزدنی خود، خدمتی بزرگ به امنیت و آرامش منطقه کردند و جا دارد یاد و نام زندهیاد «بابا عزیز عزیزی»، بزرگمردی که در واپسین لحظات عمر وصیت به رضایت کرد، گرامی داشته شود که با این اقدام خداپسندانه امروز شاهد تبلور همان وصیت و همان روح بلند بودیم.
ریشسفیدان بازوان توانمند دستگاه قضا
یونس آزاد پور دادستان عمومی و انقلاب دلفان نیز با تأکید بر اینکه پرونده این حادثه حدود هشت سال تحت رسیدگی بود و در تمام این مدت تلاش شد مسیر قانونی با آرامش و دقت طی شود اظهار داشت: خوشبختانه امروز باگذشت ارزشمند خانواده مقتول و همراهی بزرگان و مردم، نتیجهای انسانی و الهی رقم خورد و از این خانواده شریف قدردانی میکنیم که با انتخاب گذشت، راه را برای صلحی پایدار هموار کردند.
عزت الله نوریزاده رئیس دادگستری بخش «کاکاوند» و «اتیوند» نیز از شوراهای حل اختلاف، صلح یاران، بزرگان و ریشسفیدان بهعنوان بازوان توانمند دستگاه قضا در ایجاد صلح و سازش یادکرد و گفت: این عزیزان در این پرونده نیز نقش بسیار مؤثری داشتند و از تلاش دلسوزانه همه آنها تشکر میکنیم.
وی گفت: مهمتر از همه، از خانواده محترم مقتول که باگذشت بزرگوارانه خود پایان این پرونده را رقم زدند، قدردانی میکنیم. زیرا این گذشت، نشانه بلوغ اجتماعی و ارزشهای والای فرهنگی مردم «اتیوند» و دلفان است.
