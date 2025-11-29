  1. استانها
  2. سمنان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۰

رئیس بهزیستی گرمسار معارفه شد؛ «گلینی» جایگزین غنی زاده

گرمسار- در آیینی با حضور فرماندار و مدیر کل بهزیستی استان سمنان از خدمات و زحمات مریم غنی زاده تقدیر و مجتبی گلینی به عنوان رئیس اداره بهزیستی گرمسار معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور فرماندار گرمسار و طی حکم مدیر کل، مجتبی گلینی به عنوان سرپرست جدید اداره بهزیستی گرمسار معرفی شد.

در این مراسم تکریم و معارفه از زحمات و خدمات مریم غنی زاده تقدیر به عمل آمد، گفتنی است ایشان از تیرماه سال جاری در این سمت مشغول خدمت به مردم بوده است.

فرماندار شهرستان گرمسار در این مراسم با قدردانی از زحمات سرکار خانم غنی‌زاده و آرزوی موفقیت برای آقای گلینی، ابراز داشت: پرسنل بهزیستی از نیروهایی توانمند و پرتلاش هستند.

علی همتی از اعلام آمادگی مجموعه فرمانداری برای همراهی در مسیر خدمت به جامعه هدف خبر داد و اضافه کرد: گره‌گشایی از مشکلات مردم و تقویت خدمات اجتماعی مورد تاکید و سفارش است.

در ادامه نشست مدیرکل بهزیستی استان سمنان ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزنده خانم غنی‌زاده، به عملکرد موفق ایشان به‌ویژه در حوزه جذب مشارکت‌های مردمی اشاره کرد و ابراز داشت: دوره مسئولیت ایشان شایسته و اثرگذار بوده است.

نسیمی تصریح کرد: گسترش خدمت به جامعه هدف، توسعه مشارکت‌های مردمی و تداوم مسیر خدمت رسانی به عنوان رویکردهای اصلی بهزیستی باید مورد توجه باشد.

وی ادامه داد: آقای مجتبی گلینی به عنوان سرپرست جدید بهزیستی شهرستان، نیرویی جوان، توانمند و دارای سابقه اجرایی و ستادی است که امیدواریم در این سمت موفق باشند.

