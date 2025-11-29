  1. جامعه
  2. آسیب های اجتماعی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۳

بهزیستی مهدهای کودک در کنار مراکز سالمندی راه اندازی می‌کند

رئیس سازمان بهزیستی از تأسیس مراکزی خبر داد که تعامل کودکان و سالمندان را تقویت و شکاف نسلی را کاهش می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، درباره برنامه‌های جدید این سازمان گفت: قصد دارند مجوز تأسیس دو نوع مرکز جدید را صادر کنند: کانون‌های روزانه مادر کودک و کانون‌های کودک سالمند.

وی با تأکید بر اهمیت تعامل بین نسل‌ها توضیح داد: سالمندان به حضور کودکان و کودکان به ارتباط با سالمندان نیاز دارند و در بسیاری از کشورهای دنیا، مهدهای کودک در کنار مراکز سالمندی و توانبخشی فعالیت می‌کنند تا شکاف نسلی کاهش یابد.

حسینی همچنین اعلام کرد: دستورالعمل راه‌اندازی این مراکز در حال تدوین است و همانند مراکز شبه‌خانواده، قرار است این مراکز نیز با رعایت استانداردهای مشخص، به بخش خصوصی واگذار شوند.

