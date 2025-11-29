  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۳

پیوند همبستگی و تحقق عدالت در سازمان انتقال خون

مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون، با انتشار پیامی دوازدهم آذرماه، روز و هفته قانون اساسی را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان انتقال خون، ابوالفضل اصغری مدیر کل دفتر حقوقی سازمان انتقال خون، با انتشار پیامی دوازدهم آذرماه، روز و هفته قانون اساسی را گرامی داشت.

در این پیام آمده است:

روز قانون اساسی یادآور میثاق ملی ملت ایران برای پاسداشت کرامت انسانی، عدالت، حقوق متقابل و نظم اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نماد اراده جمعی مردم، چارچوبی برای زندگی شرافتمندانه و عادلانه فراهم کرده و حق حیات و سلامت را از حقوق بنیادین هر فرد می‌داند. این سند ارزشمند، با تأکید بر عدالت و مسئولیت اجتماعی، بستری برای همبستگی و نوع‌دوستی در جامعه ایجاد کرده است.

سازمان انتقال خون ایران، با الهام از همین اصول قانون اساسی، رسالت خود را بر پایه حقوق انسانی، عدالت در سلامت و ترویج فرهنگ نوع‌دوستی داوطلبانه بنا نهاده است. اهدای خون داوطلبانه و نوع‌دوستانه، مصداقی عینی از کرامت انسانی و مسئولیت اجتماعی است؛ عملی که در آن فردی آگاهانه و آزادانه بخشی از وجود خود را برای نجات جان دیگری اهدا می‌کند.

این سازمان، با پایبندی به ارزش‌های انسانی؛ کرامت اهداکنندگان، سلامت گیرندگان و احترام به جایگاه کارکنان پر تلاش خود را سرلوحه کار قرار داده و در هفته قانون اساسی، بر این تعهد خود مجدد تأکید می‌کند.

