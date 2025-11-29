واحدهای نیروگاه برق کرخه از مدار تولید خارج شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمودی اعلام کرد به دلیل افت قابل توجه تراز مخزن سد کرخه، واحدهای نیروگاه از مدار تولید خارج شده و رهاسازی آب از دریچههای تحتانی با هدف تأمین نیاز آبی پاییندست آغاز شده است.
وی افزود حجم فعلی آب ذخیرهشده در دریاچه سد کرخه حدود یک میلیارد متر مکعب است و تراز مخزن به ۱۸۰ متر رسیده که نسبت به تراز طبیعی بهرهبرداری حدود ۴۰ متر کاهش نشان میدهد.
محمودی با اشاره به اینکه مخزن سد کرخه پس از سیلابهای سال ۹۸ تاکنون بارش چشمگیری را تجربه نکرده است، بیان کرد: در سالهای اخیر با مدیریت مخزن و هماهنگی میان دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان، نیاز آبی پاییندست از طریق تولید انرژی و نیز رهاسازی از دریچههای تحتانی تأمین میشد، اما کاهش مداوم ورودیها اکنون نیروگاه را از مدار خارج کرده است.
مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه شرایط خشکسالی و کمبود بارشهای پیاپی در حوضه آبریز کرخه را نگرانکننده خواند و بر ضرورت صرفهجویی جدی در مصرف آب آشامیدنی، کشاورزی، دامداری و صنعت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سد کرخه بهعنوان یکی از بزرگترین سدهای خاکی جهان و بزرگترین سد خاکی ایران و خاورمیانه، بر رودخانه کرخه در ۲۲ کیلومتری شمال غربی اندیمشک واقع شده است. عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۷۰ آغاز و در سال ۱۳۸۰ تکمیل شد. این سد دارای سه واحد نیروگاه برقآبی با ظرفیت مجموع ۴۰۰ مگاوات است.
در مهرماه سال ۱۴۰۰ نیز به دلیل کاهش تراز مخزن و رسیدن به حداقل تراز بهرهبرداری، هر سه واحد نیروگاه کرخه از مدار تولید برق خارج شده بودند.
