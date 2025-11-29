یادواره سردار شهید حاج «یادگار امیدی» برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه این آیین معنوی با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار ایلام، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، سردار حسینی فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان و محمد رحیمی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همراه بود؛ حضوری که بار دیگر نشان داد خون شهیدان همچنان در رگ‌های این ملت جریان دارد و راه روشن ایثار و مقاومت ادامه دارد.

در این مراسم، یاد و خاطره شهید امیدی و یارانش با قرائت قرآن، مداحی، سخنرانی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.

شرکت‌کنندگان با قدم‌های سبز و نورانی خود، عهدی دوباره بستند که راه شهیدان را زنده نگه دارند و پرچم مقاومت و عزت را برافراشته‌تر سازند.