خسرویار: ورزشکاران جوان خراسان شمالی ۴ مدال ووشوی کشوری کسب کردند

کوروش خسرویار در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورزشکاران جوان خراسان شمالی در مسابقات ووشوی قهرمانی کشور موفق به کسب چهار مدال ارزشمند شدند.
وی با اشاره به برگزاری این رقابتها طی روزهای ششم تا هشتم آذرماه به میزبانی تبریز افزود: در بخش ساندا، محمد امینی در وزن ۷۵ کیلوگرم با کسب مدال برنز، جواز حضور در اردوی تیم ملی برای اعزام به بازیهای المپیک جوانان ۲۰۲۶ چین را کسب کرد.
خسرویار ادامه داد: در بخش تالو نیز فرهاد خدادادی توانست یک مدال نقره و دو مدال برنز را برای خراسان شمالی به دست آورد که نشاندهنده استعداد بالای ووشوکاران جوان استان است.
رئیس هیئت ووشو خراسان شمالی بیان کرد: امیدواریم با حمایتهای بیشتر دستگاههای متولی، شاهد ادامه روند موفقیت ورزشکاران استان در میادین ملی و بینالمللی باشیم.
وی گفت: در این رقابتها محمد دژبانی بهعنوان سرپرست و مجتبی رضوانی بهعنوان سرمربی تیم خراسان شمالی حضور داشتند.
