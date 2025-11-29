اعلام جزئیات انسداد ۱۰ روزه و موقتی جاده چالوس

مهدی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال در برخی ساعات روزهای آینده بهصورت موقت مسدود خواهد شد، گفت: روزهای دوشنبه و سهشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر، مسیر برای اجرای عملیات عمرانی بسته خواهد بود.
وی افزود: هفته آینده نیز از یکشنبه تا سهشنبه انسداد مسیر از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.
به گفته صفایی، این محدودیت ترافیکی به دلیل اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد اعمال میشود و تردد در محور چالوس صرفاً برای ساکنان بومی منطقه کندوان امکانپذیر است و سایر مسافران اجازه عبور نخواهند داشت.
رئیس راهداری از رانندگان خواست قبل از برنامهریزی سفر، از وضعیت راهها اطلاع حاصل کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند تا ترافیک و مشکلات ناشی از انسداد کاهش یابد.
