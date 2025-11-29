کسب ۱۰ مدال رنگین توسط تیم ووشو آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی ووشو ساندا و تالو در بخش پسران رده سنی نونهالان و جوانان با حضور ۳۴ تیم از سراسر کشور و ۳۵۰ شرکت کننده از ششم لغایت هشتم آذر ماه در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

نتایج کسب شده نمایندگان آذربایجان شرقی در این دور از رقابت‌ها به ترتیب ذیل اعلام شد؛

در بخش تالو:

کسب مدال طلا فرم نان چوان، مدال طلا فرم نن گوئن و مدال نقره فرم نن دائو رده سنی جوانان توسط امیر سام فرجی

کسب مدال طلا فرم گوئن شو رده سنی جوانان توسط علی پور قاسمی

کسب مدال طلا فرم تای چی چوان رده سنی نونهالان توسط امیرعلی سلمانی نژاد

کسب مدال طلا فرم چیانگ شو رده سنی نونهالان توسط ایلیا آقاجانی

کسب مدال نقره فرم جین شو رده سنی جوانان توسط مبین سعادتی

کسب مدال برنز فرم گوئن شو رده سنی نونهالان توسط احسان قربانعلی زاده

با مربیگری بهروز اکبرزاده

در بخش ساندا:

کسب مدال طلا وزن ۶۰ کیلوگرم توسط بنیامین کرمی

کسب مدال نقره وزن ۵۶ کیلوگرم توسط یونس مقدمی

مراسم اهدا مدال و کاپ قهرمانی این مسابقات با حضور امیر صدیقی رئیس فدراسیون ووشو، جبرائیل قربانی معاون امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان، مجید ملکی دبیر فدراسیون ووشو، سرهنگ حجت عظیمی رئیس بسیج ورزشکاران استان، مهدی نوایی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز و عبدالعلی ابراهیمی رئیس هیئت ووشو آذربایجان شرقی و برخی مسئولین ورزشی امروز شنبه هشتم آذر ماه برگزار شد.

گفتنی است، نفرات برتر این دور از رقابت‌ها برای حضور در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک داکار اعزام خواهند شد.