کسب مقام سوم بانوان ووشوکار آذربایجان شرقی در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی ووشو ساندا و تالو دختران رده سنی نونهالان و جوانان با حضور ۳۵۰ شرکت کننده از ۳۱ استان سراسر کشور از یازدهم تا سیزدهم آذر ماه در سالن پورشریفی تبریز برگزار شد.

مدال آوران استان آذربایجان شرقی در بخش تالو و ساندا به ترتیب ذیل معرفی شدند؛

در بخش تالو:

کسب مدال طلا فرم چیانگ شو توسط سوگند براتی

کسب ۲ مدال طلا در فرم‌های نن گوئن و نان چوان نونهالان توسط هلنا جداری

کسب مدال طلا فرم جین شو و کسب مدال نقره فرم چیانگ شو جوانان توسط ریحانه نریمانی

در بخش ساندا:

کسب مدال برنز جوانان در وزن ۴۸ کیلوگرم توسط یاغمور حاجی محمدی که این موفقیت اولین مدال ساندا جوانان در بخش بانوان در تاریخ ووشو استان آذربایجان شرقی می‌باشد.

همچنین نتایج تیمی مسابقات به ترتیب ذیل بدست آمد؛

تیم اصفهان با کسب ۵ طلا، یک نقره و یک برنز مقام نخست، تیم تهران ۴ طلا، ۴ نقره مقام دوم و تیم آذربایجان شرقی با ۴ طلا، یک نقره و یک برنز مقام سوم را کسب کردند

تیم ووشو آذربایجان شرقی با سرمربیگری نازنین بازدار و مربیگری مبینا اسحقی و همچنین فاطمه ممشلی به عنوان سرپرست تیم در این مسابقات حضور داشت.

لیلا دهقان و نسیم جعفری داوران تالو و شمسی میرغفاری و میترا محمدعلی زاده صدر داوران ساندا هیئت ووشو آذربایجان شرقی در این رقابت‌ها قضاوت کردند.

گفتنی است، مهدیس نصرالهی در تیم ب استان آذربایجان شرقی در فرم دائو شو مدال برنز را کسب کرد.