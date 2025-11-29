سردار سلمانی: ۵۳۹ خودروی شوتی در ایلام توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمالی سلمانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۳۹ دستگاه خودروی شوتی توسط مأموران پلیس در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی استان توقیف شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد، ۱۶۰ دستگاه خودرو حامل بار قاچاق بوده و ۳۷۹ دستگاه دیگر نیز به دلیل نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک و یا تغییر غیرمجاز در ساختار خودرو متوقف و اعمال قانون شده‌اند.

سردار سلمانی با اشاره به پراکندگی توقیف خودروهای شوتی بیان کرد: شهرستان‌های دهلران، مهران و هلیلان بیشترین سهم را در توقیف خودروهای شوتی طی این مدت داشته‌اند.

وی ادامه داد: پلیس ایلام با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و میدانی، اجازه تردد و فعالیت خودروهای شوتی حامل کالای قاچاق را نخواهد داد و برخورد با این دسته از تخلفات به‌صورت قاطع، مستمر و هدفمند ادامه خواهد داشت.

وی بر ادامه اجرای طرح‌های ویژه کنترل محورهای مواصلاتی با هدف برخورد با پدیده قاچاق کالا و خودروهای شوتی تا پایان سال تاکید کرد.