صلح و سازش ۲ طایفه در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، دو طایفه «رحمک زیی» و «دلوش نژاد» پس از هشت سال اختلاف به صلح و سازش رسیدند.

در راستای حفظ وحدت و نظم عمومی با وساطت علی امامی رئیس دادگستری و محمدجواد پارسانیا دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جاسک و معتمدین محلی به درگیری‌ها و اختلافات دو طایفه در جلسه امروز شنبه پایان داده شد.

اختلاف این دو طایفه از هشت سال گذشته آغاز شد و تیراندازی میان آنها به کشته شدن سه نفر و مجروح شدن یک نفر دیگر بر اثر ضربات وارد شده با سلاح سرد منجر شد که برای جلوگیری از ادامه این اختلاف زمینه صلح و سازش این دو طایفه فراهم شد.

این اختلاف شرقی ترین منطقه از استان هرمزگان و جنوبی ترین منطقه از استان و سیستان بلوچستان را درگیر کرده بود و در نهایت با رضایت سران دو طایفه این اختلاف به صلح انجامید.