به گزارش خبرگزاری مهر، نهم آذر ماه، به عنوان روز ملی جزایر سه گانه کشور عزیزمان ایران نام گذاری شده است. جزایری که برای همیشه جز خاک مقدس وطن عزیزمان خواهد ماند و در دل هم وطنان ما جایگاه ویژهای دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تثبیت محدوده و حد نگاری اراضی این جزایر که جز لاینفک وطن ما و واقع در خلیج همیشه فارس هستند اسناد مالکیت حدنگار عرصه جزایر تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر کرده است.
کاداستر با استناد به نقشههای دقیق هندسی و مختصات ثبتشده در سامانه ملی «شمیم»، امکان هر گونه سوءاستفاده، تصرف غیرقانونی، تغییر کاربری، زمینخواری و تجاوز به اراضی ملی را بهطور چشمگیری کاهش میدهد.
سند مالکیت عرصه جزیره تنب بزرگ یک از جزایر سه گانه ایران واقع در خلیج همیشه فارس به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۲۵۰ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد همچنین سند مالکیت جزیره تنب کوچک به مساحت یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ و سند مالکیت جزیره ابوموسی نیز به مساحت ۱۲ میلیون و ۷۲۲ هزار و ۶۸۳ مترمربع در بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
این اقدام قوه قضائیه کاملاً بر مبنای اسناد بالادستی از جمله ماده ۳ قانون جامع حدنگار (۱۳۹۳) سازمان ثبت را مکلف میکند که تمامی اراضی کشور – از جنگلها تا دریاها و جزایر – دارای سند حدنگاری شوند. همچنین بند ۲۶ فصل هفتم سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه که توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و بر اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگاری در کشور تأکید جدی دارد، صورت گرفته است.
صدور سند مالکیت جزایر سهگانه، اقدام عملی قوه قضائیه در تحقق این بند راهبردی و همچنین حرکتی در جهت صیانت از خاک ایران و کوتاه کردن دست بیگانگان قلمداد میشود.
جزایر سهگانه بخشی جداییناپذیر از خاک ایراناند؛ نه تنها در جغرافیا و تاریخ، بلکه اکنون با اسناد رسمی و دقیق حدنگاری، در نظام ثبتی کشور نیز با بالاترین سطح استحکام قانونی ثبت شدهاند.
نظر شما