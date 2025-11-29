به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، چندی است تولید یک برنامه با محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در بستر فضای مجازی آغاز شده است.

این برنامه که با حضور تماشاگران و تماشاچی برگزار می‌شوند برنامه تعاملی بین مجری و تماشاگران محسوب شده و تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی در آن برای دیده شدن صورت می‌گیرد.

در همین رابطه ۷ نفر از عوامل برنامه‌ای که با شرایط مورد اشاره تولید و پخش می‌شود بازداشت شده‌اند. مجری این برنامه با تولید محتوای خلاف شئون اخلاقی و اجتماعی است پس از تولید چند قسمت از برنامه خود و بارگذاری آن در فضای مجازی بازداشت شده و به بازپرس پرونده معرفی شده است.

پس از تشکیل پرونده قضائی برای عوامل مورد اشاره ضمن توقف برنامه مورد اشاره، بازپرس پرونده برخی عوامل را با صدور قرار وثیقه مناسب تا زمان رسیدگی به پرونده در دادگاه آزاد کرده، اما برخی عوامل دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند.