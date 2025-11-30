به گزارش خبرنگار مهر، ساعت ۱:۰۹ بامداد یکشنبه حادثه تصادف چند دستگاه خودرو در اتوبان قم - تهران، پس از فرودگاه امام خمینی (ره) اعلام شد.

به گفته سیدجلال ملکی، سخنگوی آتش نشانی تهران در این حادثه پنج دستگاه خودروی سواری شامل پژو ۴۰۵، پژو پرشیا، پژو ۲۰۶، پژو ۲۰۶ صندوقدار و کوییک با یکدیگر برخورد کردند و در مجموع ۱۱ نفر سرنشین این خودروها پیش از رسیدن نیروهای آتش‌نشانی از خودروها خارج شده بودند.

تنها یک نفر راننده یکی از خودروها، در کابین خودرو محبوس شده بود که با عملیات امداد و نجات آتش‌نشانان نجات یافت و تحویل عوامل اورژانس شد.

خوشبختانه هیچ‌گونه تلفات جانی در این حادثه گزارش نشد.