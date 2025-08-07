جلال ملکی، سخنگوی آتش‌نشانی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، اعلام کرد: صبح امروز ساعت ۸:۲۹ دقیقه یک مورد آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی واقع در خیابان رسالت، خیابان کرمان شمالی، گزارش شد.

وی بیان کرد: سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودرو حامل تجهیزات تنفسی و نردبان هیدرولیکی به سرعت به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در مدت زمان ۳ دقیقه به محل رسیدند.

ملکی ادامه داد: مجتمع مسکونی مذکور، ساختمانی پنج طبقه با ۲۰ واحد است که آتش‌سوزی در قسمت پارکینگ آن رخ داده بود؛ این پارکینگ دارای رمپی است که منهای یک آن اتاق سرایداری به وسعت حدوداً ۲۰ متر مربع قرار دارد که دچار آتش‌سوزی شعله‌ور شده بود.

وی افزود: در این آتش‌سوزی، چندین خودرو در پارکینگ حضور داشتند که پنج دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پژو ۲۰۶، یک دستگاه رنو، یک دستگاه پراید و یک دستگاه هیوندای دچار آتش‌سوزی شدند. آتش به حدی شدید بود که سه دستگاه خودرو و یک موتور سیکلت کاملاً شعله‌ور شدند و دو خودرو دیگر نیز خسارت دیدند. البته تعداد خودروهای حاضر در پارکینگ بیشتر بود اما این تعداد به صورت مستقیم درگیر آتش شده بودند.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: دود حاصل از حریق به طبقات بالایی ساختمان سرایت کرده بود و تعدادی از ساکنان در داخل واحدهای خود محبوس شده بودند. با هماهنگی آتش‌نشانان، اکثر شهروندان در واحدهای خود باقی ماندند که این یکی از بهترین تاکتیک‌ها برای مقابله با خطرات ناشی از دودگرفتگی در ساختمان‌ها است.

ملکی اظهار داشت: در حالی که آتش‌نشانان مشغول خاموش کردن آتش بودند، همزمان به طبقات بالایی ساختمان رفتند و عملیات نجات را آغاز کردند. در مجموع ۱۴ نفر از جمله یک کودک نوزاد، که نیاز به خارج شدن از ساختمان داشتند، با موفقیت نجات یافتند. این افراد از طریق نردبان دستی و همچنین نردبان هیدرولیکی به سلامت از ساختمان خارج شدند.

وی ادامه داد: دو تا سه نفر از این افراد دچار دودگرفتگی شده بودند که پس از انتقال به عوامل اورژانس، تحت درمان قرار گرفتند، اما خوشبختانه هیچ مورد مصدومیت حاد گزارش نشده است.

جلال ملکی در پایان گفت: پس از ایمن‌سازی کامل محل حادثه، خاموش شدن آتش و تخلیه دود، عملیات ساعت ۱۰:۱۶ به پایان رسید و آتش‌نشانان به پایگاه‌های خود مراجعت کردند.