۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۷

واژگونی خودرو در آزادشهر ۶ مصدوم برجای گذاشت

آزادشهر-مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گلستان گفت: واژگونی یک دستگاه خودروی سمند در محور آزادشهر به شاهرود، ۶ نفر را مصدوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: شب گذشته در محور آزادشهر به شاهرود و در فاصله ۳ کیلومتری پس از منطقه خوش ییلاق واژگونی یک دستگاه خودروی سمند رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پایگاه امدادی خوش ییلاق با اعزام یک تیم دو نفره و یک دستگاه آمبولانس به منطقه حادثه دیده عازم شد.

وی با بیان اینکه عملیات امداد و نجات تا ساعت ۰۲:۳۵ بامداد امروز، ادامه داشت، اظهار کرد: از ۶ مصدوم این حادثه، سه نفر شامل یک زن ۲۸ ساله با تروما زانوی پای چپ، یک پسر پنج ساله با درد در ناحیه کمر و یک کودک سه ساله با تروما ناحیه صورت، توسط تیم هلال احمر به بیمارستان حضرت معصومه (س) آزادشهر منتقل شدند.

سلیمی خاطرنشان کرد: سه مصدوم دیگر نیز توسط عوامل اورژانس از محل حادثه انتقال داده شدند.

