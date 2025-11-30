شکاریان: هوای بجنورد در وضعیت ناسالم قرار گرفت

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: با اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای خراسان شمالی، شاخص آلودگی هوای بجنورد هم‌اکنون بر روی عدد ۱۱۰ قرار دارد و کیفیت هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی تصریح کرد: در شرایط نارنجی، افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت یا سنگین در فضای باز خودداری کنند.

وی در ادامه افزود: شاخص کیفیت هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) را نشان می‌دهد.

شکاریان در پایان بیان کرد: با توجه به شرایط فعلی، توصیه می‌شود گروه‌های حساس ضمن پرهیز از حضور غیرضروری در فضای باز، از فعالیت‌های سنگین در ساعات میانی روز خودداری کنند.