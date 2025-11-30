به گزارش خبرنگار مهر، دریادار شهرام ایرانی صبح یکشنبه در پیامی به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح مازندران این روز را یادمانی از ایمان، شجاعت و بصیرت مردانی دانست که در سخت‌ترین شرایط و در طوفان حوادث، سکان اقتدار ملت ایران را در دست گرفته و در ژرفای آب‌های نیلگون خلیج فارس امنیت و عزت آفریدند.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی نیروی دریایی در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در تمام برهه‌هایی که ایران عزیز مورد تهدید دشمنان قسم‌خورده قرار گرفته، با اتکا بر رشادت و روحیه جهادی کارکنان خود ایستاده و مقابله‌ای مستقیم و مؤثر داشته است و تقدیم شهدای بزرگی همچون شهیدان بایندر، همتی و قهرمانی در دوران دفاع مقدس و شهدای اخیر مقابله با رژیم صهیونیستی، نشان داده است که دریادلان ارتش، دریا را میدان ایمان، غیرت و شرف می‌دانند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به نقش فعال این نیرو در مقابله ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، افزود: حضور مقتدرانه و هوشمندانه نداجا در عرصه‌های دفاعی، پشتیبانی و اطلاعاتی ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران در برابر هیچ تهدیدی سر تسلیم فرود نخواهد آورد.

وی تأکید کرد که دریادلان ولایتمدار بار دیگر معنای واقعی ارتش فدای ملت را در میدان عمل به نمایش گذاشتند.

دریادار ایرانی ادامه داد: امروز نیروی دریایی ارتش با تکیه بر دانش بومی، خودباوری و هدایت‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت دنبال می‌کند. حضور مداوم در رزمایش‌های فرامنطقه‌ای، اجرای مأموریت‌های بین‌المللی، پشتیبانی از توسعه سواحل مکران و کمک به شکل‌گیری اقتصاد دریامحور از جمله اقداماتی است که این نیرو را به مجموعه‌ای تعیین‌کننده در پیوند اقتدار نظامی با پیشرفت اقتصادی و فرهنگی تبدیل کرده است.

فرمانده نداجا با تقدیر از تلاش و ایثار کارکنان و همراهی خانواده‌های آنان افزود: این سربلندی مرهون همت بلند و روحیه جهادی دریادلان ولایتمدار و صبر و همراهی خانواده‌های آنان است که برگ زرینی بر تاریخ پرافتخار نیروی دریایی افزوده‌اند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدا، جانبازان و ایثارگران، فرارسیدن هفتم آذر را تبریک گفت و برای تمامی کارکنان نیروی دریایی ارتش، آرزوی سلامتی، عزت و موفقیت در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و هدایت‌های فرماندهی معظم کل قوا کرد.