به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش با صدور پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

سلام علیکم

در دنیای امروزه، رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها وخبرنگاران نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای به‌عنوان رابط بین مسئولین، سازمان‌ها و مردم در اطلاع‌رسانی صحیح و ایجاد محیط امن خبری، ایفا می‌کنند.

بی‌شک حضور اصحاب رسانه در صحنه های مختلف، همراه و همگام با کارکنان این نیرو در یک دهه اخیر و همکاری و تعامل گسترده با دریادلان نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن ایجاد فصل جدیدی از آشنایی آحاد مردم با فعالیت‌های نداجا که نقشه راه آن با فرامین فرمانده معظم کل قوا(مدظله العالی) به عنوان یک نیروی راهبردی و مؤثر در پیشرفت اقتصادی کشور و آبادسازی ملی تبیین گردیده، شاخص و اثر گذار بوده است و در این راستا تلاش‌های خالصانه هر یک از خبرنگاران میهن عزیز اسلامی، به ویژه خبرنگاران خدوم اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جهت شناساندن توانمندی‌ها و اقدامات نداجا و ایثارگری کارکنان ولایتمدار این نیرو در سطح ملی و بین‌المللی آثار بسیار ارزشمندی را برای نداجا در بر داشته است.

از همین رو وظیفه خود می‌دانم که هفدهم مرداد ماه، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران گرامی که متعهدانه و با جدیت به ایفای مسئولیت اجتماعی خود می‌پردازند تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه حضرت احدیت سلامتی، کامیابی و توفیقات روزافزون ایشان را درسایه‌ی توجّهات حضرت ولی‌عصر(عج) و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) مسئلت ‌می‌نمایم.



فرمانده نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار حبیب الّله سّیاری