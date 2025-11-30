هشدار دادستان سمنان: هرگونه فرار مالیاتی با برخورد قاطع مواجه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی صبح یکشنبه در همایش بررسی و تبیین جرایم مالیاتی استان سمنان با حضور مدیران و بازرسان امور مالیاتی استان سمنان در محل اداره کل امور مالیاتی مرکز استان، پایبندی به تکالیف مالیاتی را یک مسئولیت اجتماعی دانست و تصریح کرد: پایبندی به تکالیف مالیاتی علاوه بر یک الزام قانونی، یک مسئولیت اجتماعی است. در برابر هرگونه فرار مالیاتی و هر نوع ترک فعل در شناسایی و اعلام جرم، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

وی با تقدیر از کسبه و صنوف قانون‌مدار که با رعایت مقررات مالیاتی در صیانت از حقوق عمومی نقش‌آفرینی می‌کنند، اظهار داشت: بسیاری از فعالان اقتصادی با رعایت قانون و پرداخت به‌موقع مالیات، نقش مهمی در حفظ حقوق عمومی و کمک به توسعه استان ایفا می‌کنند و بدون تردید این همکاری قابل‌تقدیر است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در ادامه با تأکید بر لزوم نظارت دقیق بر فعالیت‌های مالی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری رصد تراکنش‌ها و رفتارهای مالی اهمیت دارد؛ چرا که امکان اجتناب یا فرار از پرداخت مالیات در برخی موارد قابل توجه است. ادارات امور مالیاتی مکلف‌اند در سراسر استان نسبت به کشف، پیگیری و اعلام جرم در خصوص مصادیق این بزه اقدام عاجل داشته باشند.

گلی به اجرای جدی بخشنامه دادستان کل کشور درباره تشدید برخورد با جرم فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: تمام بازرسان و مأموران مالیاتی موظف‌اند در صورت مشاهده هرگونه فرار یا اجتناب مالیاتی، فوراً موضوع را به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گزارش کنند و هرگونه ترک فعل توسط مسئولان ذی‌ربط با برخورد قاطع مواجه خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت وصول مالیات در توسعه استان افزود: پیگیری‌های دادگستری استان سمنان برای اخذ مالیات از مشاغلی که در استان فعالیت دارند با جدیت ادامه دارد؛ این درآمدها باید در امور عمرانی، آبادانی و ارتقای زیرساخت‌های استان هزینه شود و عدم پرداخت آن تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.

سیدحسن میرکمالی معاون حقوق عامه دادستانی سمنان و حسین حاجی‌حسینی بازپرس ویژه جرایم مالیاتی سمنان نیز در این همایش توضیحاتی درباره نحوه اعلام جرم، روند تحقیقات و رسیدگی قضائی به پرونده‌های مرتبط ارائه کردند.

به گزارش مهر، این همایش با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاه قضائی و سازمان امور مالیاتی استان سمنان و افزایش دقت در شناسایی و مقابله با فرار مالیاتی برگزار شد.