به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط همومی پلتفرم، فصل دوم سریال «وحشی» به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری از دوشنبه ۲۴ آذر منتشر می‌شود. فصل اول سریال «وحشی» نیز از ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در قالب ۸ قسمت از پلتفرم فیلم‌نت پخش شد.

جواد عزتی، نگار جواهریان، رامین راستاد، محمد صابری، نگار مقدم، احسان امانی، اشکان حسن‌پور، نجوا زمانی، امین شعرباف، مهدی صباغی و هومن سیدی از جمله بازیگران «وحشی» هستند.

عوامل این اثر عبارتند از؛ مدیر فیلمبرداری: مرتضی نجفی، طراح صحنه و مدیر هنری: محسن نصرالهی، مدیر صدابرداری: مهران ملکوتی، طراح لباس: مارال جیرانی، طراح گریم: عظیم فراین، موسیقی: Nik Reich / Jaro Messerschmidt، مدیر تولید: عماد طاهری، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی اکبری، تدوین: هومن سیدی، پیوند اقتصادی، مدیر گروه کارگردانی: حسین خضویی، فیلمبردار: داود ملک، برنامه ریز: رسول حسینی، منشی صحنه: پونه خامین، طراح و سرپرست جلوه های بصری: بیتا اخلاقی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، سرپرست جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح بدلکاری: امیربدری، عکس: محمد بدرلو، مدیر تدارکات: سجاد نوری.