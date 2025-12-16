جواد عزتی از پایان فیلمبرداری «وحشی ۲» گفت؛ شروع پیش تولید فصل سوم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، شامگاه دوشنبه ۲۴ آذر و همزمان با آغاز پخش فصل دوم سریال «وحشی»، اکران مردمی قسمت اول آن در چند سالن پردیس کورش با حضور هومن سیدی نویسنده و کارگردان، محمدرضا صابری تهیه کننده و جواد عزتی بازیگر نقش اصلی مرد سریال برگزار شد.

جواد عزتی بازیگر نقش داود اشرف در سخنانی گفت: تولید فصل دوم «وحشی» که امشب قسمت اول آن را تماشا می کنید به پایان رسیده است و فصل سوم در پیش تولید است و به زودی کلید زده می شود.

به گفته وی، همین فاصله ای که بین پخش فصل یک و دو وجود داشت بین پخش فصل دو و سه نیز خواهد بود.

محمدرضا صابری تهیه کننده «وحشی» نیز در سخنانی گفت: فصل دوم «وحشی» بسیار متفاوت از فصل یک است.

وی تاکید کرد: این سریال جزو کارهایی است که هر قسمت آن تماشایی و قابل دفاع است. از هنر هومن سیدی، جواد عزتی و همه عوامل این سریال تشکر می کنم.

سریال «وحشی» محصول پلتفرم فیلم نت، اثری معمایی و اجتماعی به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری است که ساعت ۸ شب دوشنبه‌ها پخش می‌شود. جواد عزتی، نگار جواهریان، احسان امانی، رامین راستاد و … بازیگران فصل دوم «وحشی» هستند.

«وحشی» دومین تجربه همکاری جواد عزتی و نگار جواهریان با هومن سیدی در قامت بازیگر و کارگردان است.

قصه این سریال برگرفته از یک پرونده واقعی است ولی بخشی از آن دراماتیک شده و اسامی نیز تغییر کرده است. داود اشرف کارگری است که برحسب اتفاق باعث مرگ ۲ کودک می شود و سپس وارد یک پرونده قتل دیگر شده و در نهایت به زندان می‌افتد. در فصل دوم «وحشی» او از زندان بیرون می آید و اتفاقات پیچیده ای برایش رخ می دهد. در این فصل، هومن سیدی نقش مهمی را بازی می کند.