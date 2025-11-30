  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)»؛ نماد همکاری بانک شهر و شهرداری

ایستگاه مترو «مریم مقدس (س)» طی مراسمی با حضور جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک شهر، ایستگاه مترو مریم مقدس که در یکی از مناطق پرتردد شهر واقع شده (تقاطع خیابان نجات الهی و کریمخان زند) با ۱۱ هزار متر زیر بنا، بیست‌وپنجمین ایستگاه خط ۶ و یکصد و شصت و یکمین ایستگاه شبکه مترو تهران است و نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد و کاهش ترافیک شهری دارد.

بانک شهر با حمایت مستقیم و سرمایه‌گذاری کلان، نقش کلیدی در ساخت، تجهیز و بهره‌برداری از این ایستگاه ایفا کرده است. این بانک به عنوان بزرگترین حامی مدیریت شهری و شتابدهنده پروژه‌های حمل‌ونقل عمومی، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های شهری و افزایش رفاه شهروندان در تمامی شهرها بالاخص پایتخت برداشته است.

ایستگاه مریم مقدس نه تنها یک دستاورد مهم حمل‌ونقلی برای پایتخت است، بلکه نمادی از همکاری موثر بانک شهر و شهرداری در پیشبرد پروژه‌های عمرانی کلانشهرها و حرکت تهران به سمت حمل‌ونقل پاک و پایدار محسوب می‌شود.

کد خبر 6672702

