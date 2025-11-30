رعایت طرح ترافیکی زوج و فرد توسط ۸۰ درصد شهروندان تبریزی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جهانگیر جهانگیری روز یکشنبه با اشاره به اینکه طرح محدودیت زوج و فرد تردد خودرو از درب منزل تأثیر زیادی در روان سازی ترافیک شهر تبریز داشت، گفت: بر اساس بازدیدهای میدانی و رصد تصویری دوربین‌های کنترل ترافیک ۸۰ درصد شهروندان تبریزی این طرح ترافیکی را رعایت کردند.

جهانگیری افزود: ارزیابی تأثیر این طرح بر کاهش آلودگی هوا نیازمند بررسی کارشناسی توسط سازمان ترافیک و محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه طرح ترافیکی زوج و فرد در روزهای ۴ تا ۶ آذر بر اساس تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان در تبریز اجرا شد، گفت: این طرح دیروز و امروز با توجه به عدم اعلام رسمی به پلیس راهور اجرا نشد.

این در حالی است که هوای تبریز مانند هفته گذشته همچنان در وضعیت ناسالم قرار دارد و امروز هم کلاس‌های مدارس این شهر به صورت مجازی برگزار شده است.