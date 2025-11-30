به گزارش خبرنگار مهر، حسین کرمانی‌پور صبح یکشنبه در آئین امضای تفاهم‌نامه پویش «نه به تصادف» در تبریز، با اشاره به اینکه این طرح از بهار سال گذشته در کشور آغاز شده است، اظهار کرد: جامعه اکنون منتظر مشاهده نتایج ملموس این پویش است. بخش بزرگی از فعالیت‌ها بر محور فرهنگ‌سازی و آگاهی‌دهی عمومی متمرکز بود، اما اقدام‌های حاکمیتی نیز اهمیت ویژه داشت، زیرا موضوع تصادفات با وجود جان‌باختن بیش از ۲۰ هزار نفر در سال، سال‌ها در حاشیه مانده بود.

وی با اعلام اینکه بخش مهمی از دوربین‌های نظارتی جاده‌ها به دستور رئیس‌جمهور و پیگیری‌های وزیر بهداشت به‌روزرسانی شده‌اند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد دوربین‌های بین‌شهری در مدار هستند و همین موضوع تأثیر چشمگیری در نظارت و اعمال قانون دارد.

کرمانی‌پور با اشاره به نواقص موجود در سامانه‌های درون‌شهری، افزود: در هشت‌ماهه نخست امسال، آمار مرگ‌ومیر داخل شهرها از جاده‌ها پیشی گرفته و این زنگ خطری جدی برای مدیریت شهری است. سهم قابل توجهی از این حوادث به برخورد خودروها با عابران و موتورسواران مربوط می‌شود و نشان می‌دهد که آموزش عمومی و سخت‌گیری ترافیکی باید در سطح شهرها افزایش یابد.

وی ابراز امیدواری کرد که اجرای منسجم این پویش بتواند در سال جاری روند تلفات را نزولی کند و گفت: اگر رسانه‌ها، نهادهای مرتبط، فعالان فضای مجازی و گروه‌های مردمی همکاری هماهنگ داشته باشند، طی چهار تا پنج سال آینده می‌توان انتظار کاهش محسوس در مرگ‌های قابل پیشگیری ناشی از سوانح رانندگی را داشت.

به گفته رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، آذربایجان شرقی از استان‌های موفق در کنترل تلفات جاده‌ای بوده و طی هشت‌ماه نخست امسال کاهش ۵.۱ درصدی مرگ‌های ناشی از تصادفات در جاده‌های استان ثبت شده، هرچند آمار مجروحان ۰.۵ درصد افزایش یافته است.

کرمانی‌پور درباره برنامه همکاری مشترک نیز توضیح داد: این تفاهم‌نامه یک‌ساله منعقد شده اما بخش پژوهشی آن چهار سال ادامه خواهد داشت. این برنامه در سه مرحله طراحی شده است؛ نخست آسیب‌شناسی رفتار رانندگی در کشور، سپس ارزیابی علمی پویش‌های ترافیکی و در نهایت توانمندسازی فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها برای روایت صحیح و اثرگذار در حوزه ایمنی ترافیک.