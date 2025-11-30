«نوجوان ایرانی» در دو جلد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب‌های «نوجوان ایرانی»، مروری نظام‌مند بر پژوهش‌های دوره نوجوانی است. برای نگارش این دو جلد کتاب، بیش از سه هزار پژوهش مرتبط با نوجوان و سلامت روان از پایگاه‌داده‌های علمی داخلی در ۳۰ سال گذشته جمع‌آوری و در نهایت و براساس پروتکل پژوهشی حدود ۷۰۰ پژوهش به‌صورت روشمند تحلیل و بررسی شد.

جلد اول این کتاب برگرفته از پژوهش‌هایی درخصوص نوجوان و جامعه، نوجوان و خانواده، نوجوان و مدرسه و جلد دوم شامل آسیب‌شناسی روانی نوجوان، توانمندسازی نوجوان، بهزیستی دیجیتال، نوجوان و تربیت جنسی، سلامت جسمانی نوجوان و بحران کرونا است.

در بخشی از متن این کتاب‌ها می‌خوانیم؛

نوجوانی دوره‌ای است سرشار از فرصت برای رشد و تحول و البته همراه است با تغییرات عمیق جسمی و عاطفی و اجتماعی که نوجوان را با آزمون‌ها و دردسرهای فراوانی مواجه می‌سازد. این دوره فرصت آزمودن تجربه‌های گوناگون سالم یا ناسالم در زیست شخصی و اجتماعی نوجوانان است. همچنین زمینه بروز احساسات مثبت و منفی و نیز مسائل منحصربه‌فردی است که بخش جدایی‌ناپذیر از این مرحله تحولی‌اند. این وضعیت اهمیت آگاهی‌بخشی و حمایت از این گروه سنی را صدچندان می‌کند.

انتشارات سوره مهر، مجموعه دوجلدی «نوجوان ایرانی» را که پژوهش و نگارش آن برعهده عباس جواهری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، مطهره وکیلی و مجید مجیدی بوده، به‌تازگی در بازار کتاب کشور عرضه کرده است. جلد اول «نوجوان ایرانی» در ۴۸۸ صفحه و بهای ۵۹۵ هزار تومان و جلد دوم آن در ۶۳۶ صفحه و بهای ۷۹۵ هزار تومان منتشر شده است.